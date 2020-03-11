Названы профессии, представителей которых не будут отправлять на карантин

Пятого марта мэр Москвы подписал указ, которым из-за распространения в мире коронавируса COVID-19 был введен режим повышенной готовности.

Согласно документу, вернувшимся в Москву из КНР, Южной Кореи, а также Ирана, Италии, Франции, Германии и Испании необходимо 14 дней находиться в режиме домашней изоляции.

Также они должны сообщить о своем прибытии по телефону горячей линии столичного Департамента здравоохранения: 8-495-870-45-09.

В случае необходимости операторы горячей линии оформят больничный. Причем, курьер доставит его на дом курьер в течение двух дней.

В сообщении Мосгорздрава отмечается, что эти меры позволяет сохранить жизнь города в привычном режиме и сконцентрировать работу городских служб с группами риска.

При этом в оперативном штабе по Москве сообщили, что данные меры по карантину не распространяется на дипломатических работников, сотрудников МЧС и Роспотребнадзора, а также лиц, прибывающих в столицу в составе официальных делегаций.

Ранее сообщалось, что россиян с видом на жительство в Италии пока в Россию не пустят.