Супермаркеты мира начали ограничивать продажу потребительских товаров из-за коронавируса

Супермаркеты мира начали нормировать продажу продуктов питания и пытаться пополнить запасы быстрее, чтобы справиться с возросшим спросом, в то же время планируя новые способы доставки для изолированных потребителей на фоне распространения коронавируса в США и Европе, пишет издание Morningstar.

Постепенное введение ограничения на покупку пользующихся спросом товаров происходит, несмотря на то что некоторые розничные продавцы запасаются продуктами питания в ожидании наплыва покупателей.

По мере обострения эпидемии магазины начали изучать возможность перераспределения работников, ограничения рабочего времени и привлечения военных и добровольцев для доставки еды.

В Kroger ограничили количество продуктов для дезинфекции, борьбы с простудой и гриппом по пять штук на каждый заказ в магазинах и при онлайн-продажах, после того как в последние недели наблюдался рост спроса на них.

Генеральный директор компании Родни Макмаллен заявил, что все магазины сосредоточены на том, чтобы сохранять наличие товаров в долгосрочной перспективе.

Крупнейшая сеть супермаркетов в США, насчитывающая более 2700 магазинов, также перестала предлагать образцы продукции, чтобы свести к минимуму контакты между потребителями и работниками магазинов. Другие меры по борьбе с вирусом включают в себя приостановку авиаперелетов и рекомендацию о проведении виртуальных переговоров с поставщиками.

Компания Publix Super Markets начала ограничивать количество покупок таких продуктов, как отбеливатель, столовые приборы, салфетки для лица, спирт и других дезинфицирующих средств до двух на клиента. Сеть, которой принадлежит более 1200 магазинов на юго-востоке, также приостановила акции с пробниками товаров.

Компания Albertsons, которая владеет сетями Safeway, Jewel-Osco и Vons, заявила, что многие ее магазины ограничивают количество товаров с высоким спросом, которые могут купить покупатели. Нормирование в основном предназначено для дезинфицирующих средств для рук и бытовых чистящих средств, из которых клиенты могут купить четыре или пять в зависимости от региона.

По словам работников магазина, вода в бутылках, туалетная бумага, макароны, рис и некоторые консервированные продукты по-прежнему остаются одними из самых продаваемых товаров.

Продажи дезинфицирующих средств для рук в США подскочили на 313% за неделю, закончившуюся 29 февраля, по сравнению с той же неделей годом ранее согласно данным о покупках, опубликованным исследовательской компанией Nielsen.

Данные показали, что продажи аэрозольных дезинфицирующих средств, салфеток и масок также подскочили наряду с овсяным молоком, сушеными бобами и мясными консервами.

"Они должны устанавливать ограничения, потому что поставщики не смогут идти в ногу со спросом", — сказал Джейсон Акерман, соучредитель и бывший исполнительный директор онлайн-бакалейщика Fresh Direct, добавив, что ограничение закупок также может минимизировать перепродажу.

В Великобритании компании Tesco, Asda Group Walmart и Co-Op Group входят в число сетей, ограничивающих покупку таких товаров, как печеные бобы, вода в бутылках, молоко с длительным сроком хранения, отбеливатели, дезинфицирующие средства для рук и макароны.

Компания Gojo Industries, которая производит дезинфицирующее средство для рук Purell, заявила, что значительно увеличила объемы производства за счет добавления смен, увеличения рабочего времени и производительности.

Однако не все производители могут наращивать производство, и покупатели, скорее всего, увидят нехватку товаров в местах, сильно пострадавших от вируса, говорят консультанты.

Туалетная бумага стала проблемой в некоторых странах, так как покупатели готовятся к возможным сбоям в снабжении или самоизоляции.

В Австралии Woolworths Group на прошлой неделе начала ограничивать покупателей четырьмя пачками туалетной бумаги в интернете и в магазинах, заявив, что пытается поддерживать уровень запасов даже при том, что ее поставщики наращивают местное производство.

Видеозапись двух женщин, сражающихся за тележку с туалетной бумагой в магазине Woolworths, недавно стала вирусной.