  • USD
    72.0208
  • EUR
    81.8588
  • IMOEX
    2494.07
  • RTSI
    1090.56
  • DJA
    7849.02
  • NASDAQ
    8077.9
  • BRENT
    36.38
  • ГАЗПРОМ
    172.85
  • Газпрнефть
    319.15
  • Роснефть
    317.9
  • АЛРОСА
    69.73
  • Сбербанк
    195.01

Тема:

Коронавирус 32 минуты назад

11 марта 202017:33

Супермаркеты мира начали ограничивать продажу потребительских товаров из-за коронавируса

EPA

Супермаркеты мира начали нормировать продажу продуктов питания и пытаться пополнить запасы быстрее, чтобы справиться с возросшим спросом, в то же время планируя новые способы доставки для изолированных потребителей на фоне распространения коронавируса в США и Европе, пишет издание Morningstar.

Постепенное введение ограничения на покупку пользующихся спросом товаров происходит, несмотря на то что некоторые розничные продавцы запасаются продуктами питания в ожидании наплыва покупателей.

По мере обострения эпидемии магазины начали изучать возможность перераспределения работников, ограничения рабочего времени и привлечения военных и добровольцев для доставки еды.

В Kroger ограничили количество продуктов для дезинфекции, борьбы с простудой и гриппом по пять штук на каждый заказ в магазинах и при онлайн-продажах, после того как в последние недели наблюдался рост спроса на них.

Генеральный директор компании Родни Макмаллен заявил, что все магазины сосредоточены на том, чтобы сохранять наличие товаров в долгосрочной перспективе.

Крупнейшая сеть супермаркетов в США, насчитывающая более 2700 магазинов, также перестала предлагать образцы продукции, чтобы свести к минимуму контакты между потребителями и работниками магазинов. Другие меры по борьбе с вирусом включают в себя приостановку авиаперелетов и рекомендацию о проведении виртуальных переговоров с поставщиками.

Компания Publix Super Markets начала ограничивать количество покупок таких продуктов, как отбеливатель, столовые приборы, салфетки для лица, спирт и других дезинфицирующих средств до двух на клиента. Сеть, которой принадлежит более 1200 магазинов на юго-востоке, также приостановила акции с пробниками товаров.

Компания Albertsons, которая владеет сетями Safeway, Jewel-Osco и Vons, заявила, что многие ее магазины ограничивают количество товаров с высоким спросом, которые могут купить покупатели. Нормирование в основном предназначено для дезинфицирующих средств для рук и бытовых чистящих средств, из которых клиенты могут купить четыре или пять в зависимости от региона.

По словам работников магазина, вода в бутылках, туалетная бумага, макароны, рис и некоторые консервированные продукты по-прежнему остаются одними из самых продаваемых товаров.

Продажи дезинфицирующих средств для рук в США подскочили на 313% за неделю, закончившуюся 29 февраля, по сравнению с той же неделей годом ранее согласно данным о покупках, опубликованным исследовательской компанией Nielsen.

Данные показали, что продажи аэрозольных дезинфицирующих средств, салфеток и масок также подскочили наряду с овсяным молоком, сушеными бобами и мясными консервами.

"Они должны устанавливать ограничения, потому что поставщики не смогут идти в ногу со спросом", — сказал Джейсон Акерман, соучредитель и бывший исполнительный директор онлайн-бакалейщика Fresh Direct, добавив, что ограничение закупок также может минимизировать перепродажу.

В Великобритании компании Tesco, Asda Group Walmart и Co-Op Group входят в число сетей, ограничивающих покупку таких товаров, как печеные бобы, вода в бутылках, молоко с длительным сроком хранения, отбеливатели, дезинфицирующие средства для рук и макароны.

Компания Gojo Industries, которая производит дезинфицирующее средство для рук Purell, заявила, что значительно увеличила объемы производства за счет добавления смен, увеличения рабочего времени и производительности.

Однако не все производители могут наращивать производство, и покупатели, скорее всего, увидят нехватку товаров в местах, сильно пострадавших от вируса, говорят консультанты.

Туалетная бумага стала проблемой в некоторых странах, так как покупатели готовятся к возможным сбоям в снабжении или самоизоляции.

В Австралии Woolworths Group на прошлой неделе начала ограничивать покупателей четырьмя пачками туалетной бумаги в интернете и в магазинах, заявив, что пытается поддерживать уровень запасов даже при том, что ее поставщики наращивают местное производство.

Видеозапись двух женщин, сражающихся за тележку с туалетной бумагой в магазине Woolworths, недавно стала вирусной.

Ранее по теме

Сейчас

18:05

Харви Вайнштейн приговорин к 23 годам тюрьмы

16:17

На Байконуре образовалась очередь из "Прогрессов"

15:33

Сенаторы одобрили закон о поправке в Конституцию

13:21

Таиланд все-таки пустит россиян без визы

12:56

Закон о поправке в Конституцию поступил в Совет Федерации

11:57

Бывший полицейский, ударивший Голунова, извинился перед ним

11:14

Таиланд ограничил въезд для россиян

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин призвал готовиться к серьезной конкурентной борьбе

Путин призвал готовиться к серьезной конкурентной борьбе

2 часа назад
Сенаторы одобрили закон о поправке в Конституцию

Сенаторы одобрили закон о поправке в Конституцию

2 часа назад
Евросоюз начал переход к "зеленой" экономике

Евросоюз начал переход к "зеленой" экономике

25 минут назад
Субмарины пробивают лед более 60-ти лет. Адмирал оценил всплытие USS Toledo в Арктике

Субмарины пробивают лед более 60-ти лет. Адмирал оценил всплытие USS Toledo в Арктике

47 минут назад
Меркель: коронавирусом могут заразиться 70% населения Европы

Меркель: коронавирусом могут заразиться 70% населения Европы

1 час назад
Названы уловки, позволяющие обмануть детектор лжи

Названы уловки, позволяющие обмануть детектор лжи

58 минут назад
Волка размером с человека застрелили близ башкирского села

Волка размером с человека застрелили близ башкирского села

7 часов назад
На Байконуре образовалась очередь из "Прогрессов"

На Байконуре образовалась очередь из "Прогрессов"

12 минут назад
Доктор Мясников назвал два вопроса для определения депрессии

Доктор Мясников назвал два вопроса для определения депрессии

2 часа назад
Верный "бабник": Олег Алмазов рассказал, что отбил свою женщину у бандита

Верный "бабник": Олег Алмазов рассказал, что отбил свою женщину у бандита

3 часа назад
Коронавирусный кордон в Шереметьеве: как выглядит рабочий день дежурных медиков

Коронавирусный кордон в Шереметьеве: как выглядит рабочий день дежурных медиков

3 часа назад
Обвал рубля: стоит ли бежать в автосалон за новым автомобилем

Обвал рубля: стоит ли бежать в автосалон за новым автомобилем

6 часов назад
Зоологи объяснили появление гадюк Никольского в Подмосковье

Зоологи объяснили появление гадюк Никольского в Подмосковье

1 час назад
Мария Аронова о фильме "Лёд 2": основа всего – любовь

Мария Аронова о фильме "Лёд 2": основа всего – любовь

7 часов назад
Нужна помощь: Даниле Васильеву требуется дыхательное оборудование и лечебное питание

Нужна помощь: Даниле Васильеву требуется дыхательное оборудование и лечебное питание

8 часов назад
"Было так высоко, что захватывало дух": актриса рассказала о съемках "Невесты комдива"

"Было так высоко, что захватывало дух": актриса рассказала о съемках "Невесты комдива"

10.03.2020 17:55
Советы эксперта: как помочь ребенку не заболеть

Советы эксперта: как помочь ребенку не заболеть

02.03.2020 15:23
Подсчитано, за какое время россияне могут накопить на автомобиль

Подсчитано, за какое время россияне могут накопить на автомобиль

46 минут назад
"Нужно соображать!": пассажирка засыпала оскорблениями "вшивого" таксиста

"Нужно соображать!": пассажирка засыпала оскорблениями "вшивого" таксиста

1 час назад
Названы профессии, представителей которых не будут отправлять на карантин

Названы профессии, представителей которых не будут отправлять на карантин

1 час назад
Коронавирус вышел из-под контроля. Норвегия отменяет учения НАТО

Коронавирус вышел из-под контроля. Норвегия отменяет учения НАТО

1 час назад
Сидеть на корточках полезнее, чем на стуле

Сидеть на корточках полезнее, чем на стуле

2 часа назад
12-летняя дочь Миллы Йовович получила роли в двух фильмах

12-летняя дочь Миллы Йовович получила роли в двух фильмах

2 часа назад
В Подмосковье рессора от грузовика прилетела в лобовое стекло "Соляриса"

В Подмосковье рессора от грузовика прилетела в лобовое стекло "Соляриса"

2 часа назад
Похитившие 200 тысяч евро из дома вице-губернатора Ямала налетчики попали на видео

Похитившие 200 тысяч евро из дома вице-губернатора Ямала налетчики попали на видео

2 часа назад
Минобороны РФ упростило поступление на контрактную службу

Минобороны РФ упростило поступление на контрактную службу

2 часа назад
Коронавирусная депрессия: таким Рим еще никто не видел

Коронавирусная депрессия: таким Рим еще никто не видел

2 часа назад
Четверо военнослужащих пострадали при взрыве в подмосковной воинской части

Четверо военнослужащих пострадали при взрыве в подмосковной воинской части

3 часа назад
Вице-спикер Думы Толстой самоизолировался

Вице-спикер Думы Толстой самоизолировался

3 часа назад
В Хакасии незнакомец зарезал и добил камнем женщину на глазах у ее мужа

В Хакасии незнакомец зарезал и добил камнем женщину на глазах у ее мужа

3 часа назад
Нефтяные джаз, хард-рок и симфония

Нефтяные джаз, хард-рок и симфония

3 часа назад
Обзор смартфона Samsung Galaxy A51: на смену бестселлеру

Обзор смартфона Samsung Galaxy A51: на смену бестселлеру

3 часа назад
В больнице Екатеринбурга скончалась пациентка, которую вынесли в коридор из-за криков

В больнице Екатеринбурга скончалась пациентка, которую вынесли в коридор из-за криков

3 часа назад
Сборная России по футболу сыграет с командой Молдавии без зрителей

Сборная России по футболу сыграет с командой Молдавии без зрителей

4 часа назад
Россиян с видом на жительство в Италии в Россию не пустят

Россиян с видом на жительство в Италии в Россию не пустят

4 часа назад
Таиланд все-таки пустит россиян без визы

Таиланд все-таки пустит россиян без визы

4 часа назад
В мордовской колонии пожизненно заключенный убил последнего секс-маньяка СССР

В мордовской колонии пожизненно заключенный убил последнего секс-маньяка СССР

4 часа назад
Актриса Валентина Талызина попала в реабилитационный центр

Актриса Валентина Талызина попала в реабилитационный центр

4 часа назад
Силуанов: Россия лучше других стран готова к падению цен на нефть

Силуанов: Россия лучше других стран готова к падению цен на нефть

4 часа назад
Овечкин провел мастер-класс для сына и собаки

Овечкин провел мастер-класс для сына и собаки

4 часа назад
7 геополитических авантюр Саудовской Аравии

7 геополитических авантюр Саудовской Аравии

4 часа назад
Азартный водитель устроил гонки по Петрозаводску и "финишировал" в пешеходов. Видео

Азартный водитель устроил гонки по Петрозаводску и "финишировал" в пешеходов. Видео

5 часов назад
Второй в мире пациент полностью излечился от ВИЧ

Второй в мире пациент полностью излечился от ВИЧ

5 часов назад
Два состава столкнулись в метро столицы Мексики

Два состава столкнулись в метро столицы Мексики

5 часов назад
Неудачная попытка украсть чебупели в подмосковном супермаркете закончилась стрельбой

Неудачная попытка украсть чебупели в подмосковном супермаркете закончилась стрельбой

5 часов назад
Названа стоимость разбитых покупателем телевизоров в томском гипермаркете

Названа стоимость разбитых покупателем телевизоров в томском гипермаркете

6 часов назад
В выходные Москву ждет сильный ветер и снег

В выходные Москву ждет сильный ветер и снег

6 часов назад
Лена и Тамара из Винницы расписались на фреске Рафаэля

Лена и Тамара из Винницы расписались на фреске Рафаэля

6 часов назад
Коронавирус или политика? Праймериз в США прошли при пустых залах

Коронавирус или политика? Праймериз в США прошли при пустых залах

7 часов назад
Путин: США пытаются обеспечить существование Украины за счет России

Путин: США пытаются обеспечить существование Украины за счет России

8 часов назад
"Портрет семейной драмы". Расследование Эдуарда Петрова смотрите в выходные

"Портрет семейной драмы". Расследование Эдуарда Петрова смотрите в выходные

10.03.2020 17:27
Сибирский русский народный хор и ансамбль танца "Ингушетия" представят совместную программу в Доме музыки

Сибирский русский народный хор и ансамбль танца "Ингушетия" представят совместную программу в Доме музыки

10.03.2020 15:28

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку