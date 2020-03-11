Украина объявила карантин на 3 недели: закрываются учебные заведения

Правительство Украины 11 марта объявило трехнедельный карантин в стране. "Эти меры необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции на Украине (COVID-19), — сообщили в украинском правительстве.

Запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.

Кабинет министров принял решение выделить 100 миллионов гривен (1 доллар — около 26 гривен) на закупку средств индивидуальной защиты для министерств, ведомств и служб.

Правительство запретило до 1 июня экспорт товаров противоэпидемического назначения, чтобы исключить дефицит и обеспечить население средствами защиты от вируса.

Кабинет министров Украины запретил проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Проведение спортивных мероприятий возможно только без зрителей и после разрешения.

Украинские власти также решили купить инфракрасное оборудование для проведения дистанционной оценки температуры пассажиров и выявления заболевших в крупнейшем аэропорту страны — "Борисполь".

Сегодня канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что при отсутствии вакцинации и необходимого лечения коронавирусом могут заразиться 60-70% населения. Итальянское правительство политиков Евросоюза и страны-члены в том, что они слишком медленно помогают римским властям в связи с эпидемией коронавируса.

Италия первой из стран ЕС ввела карантин. В Италии закрыты многие общественные учреждения, в том числе и детские сады.

Скорость заражения коронавирусом в Италии очень высокая: в день заражается 1500 человек. Около 200 летальных исходов ежедневно. По официальным данным, 5% пациентов, находящихся в интенсивной терапии, это люди до 30 лет, остальные – пожилые. Среди 10 тысяч зараженных — 43 ребенка.

Итальянские медики при этом столкнулись с проблемой острой нехватки аппаратов искусственного дыхания, необходимых всем, кто попадает в отделение интенсивной терапии. С этим Италии пообещал помочь Китай.