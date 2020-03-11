Евросоюз начал переход к "зеленой" экономике

Евросоюз (ЕС) начал внедрять новую экологическую модель развития — "зеленую" экономику. Европейская комиссия (ЕК) 11 марта приняла план действий, который станет одной из основных частей новой европейской экологической политики (European Green Deal).

Цель такой политики — перевести экономику ЕС на "зеленые" технологии, укрепить конкурентоспособность при одновременной защите окружающей среды, обеспечить долговременную сохранность природных ресурсов.

"У нас есть только одна планета — Земля, но к 2050 году мы будем потреблять ее (ресурсы — прим. ред.), как если бы их было три (Земли — прим. ред.), — заявил комиссар ЕС по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниюс Синкявичюс, сообщает "Интерфакс".

Новый план сделает вторичную переработку и использование возобновляемых ресурсов главным направлением развития, ускорит переход к "зеленой" экономике.

План призван обеспечить устойчивое производство и потребление в ЕС. Товары, производимые или продаваемые в ЕС, должны выдерживать более длительный срок эксплуатации, подлежать повторному использованию, ремонту и переработке, а также включать как можно больше переработанного материала.

ЕС ограничит оборот товаров одноразового использования, быстро устаревающих товаров, запретит уничтожение товаров длительного пользования без утилизации.

Потребители получат сведения о ремонтопригодности и долговечности изделий, чтобы делать выбор.

ЕК разработает нормативно-правовые меры по увеличению срока службы электронных изделий, батарей и транспортных средств, улучшению порядка сбора и переработки отходов.

ЕК введет новые обязательные требования к упаковке товаров, составу пластмасс, возможностям вторичного использования текстиля и материалам для строительства зданий. Нововведения призваны вытеснить с рынка одноразовую упаковку, посуду и столовые приборы в сетях общественного питания, а также уменьшить объем отходов.

"Зеленый курс", представленный главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен 11 декабря 2019 года, содержит дорожную карту перехода к "климатически нейтральной" экономике, рост которой не привязан к потреблению ресурсов.

По подсчетам ЕК, "зеленая" экономика может к 2030 году дополнительно увеличить ВВП ЕС на 0,5% и создать 700 тысяч рабочих мест.