Баскетбол. Матч Евролиги "Милан" – ЦСКА перенесен

Встреча 34-го тура баскетбольной Евролиги между итальянским "Миланом" и московским ЦСКА, которая должна была пройти в Италии 9 апреля, перенесена из-за угрозы распространения коронавируса на неопределенный срок. Об этом сообщила пресс-служба турнира.

Также перенесены домашние матчи "Милана" с греческим "Олимпиакосом" и французским АСВЕЛом. Они должны были состояться 12 и 27 марта соответственно.

Кроме того, в Еврокубке отменены четвертьфиналы "Умана Рейер" (Италия) – "Уникаха" (Испания) и "Виртус" (Италия) – "Монако". Обе встречи были запланированы на 20 марта.