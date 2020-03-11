Субмарины пробивают лед более 60-ти лет. Адмирал оценил всплытие USS Toledo в Арктике

Ничего сверхъестественного в том, что подводная лодка США всплыла во льдах, нет. В России давно освоена подобная процедура, заявил в интервью агентству РИА Новости бывший начальник генерального штаба ВМФ РФ Виктор Кравченко.

Экс-командир АПЛ Всеволод Хмыров, в свою очередь, назвал операцию американских подводников, единичной пиар-акцией. У Соединенных Штатов есть всего несколько экспедиционных экипажей, способных работать в Арктике.



Напомним, ранее в рамках учений ICEX в Арктике всплыла многоцелевая подводная лодка ВМФ США USS Toledo.

Стоит отметить, что это регулярные маневры. Американские военные начали проводить операции во льдах с 1958 года. А в 1959 году подводная лодка USS Skate стала первой субмариной в мире, которая смогла пробить арктический лед и всплыть на поверхность.

В 2007 году в лагере ICEX, например, снимали один из эпизодов сериала "Звездный путь". По сюжету, главные герои фильма использовали субмарину USS Alexandria в качестве укрытия.