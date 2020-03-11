В Новой Москве заработало первое российское производство гибкой электроники

Под Троицком открыли первый российский центр гибкой электроники. Новое производство заработало на территории "ТехноСпарка". Здесь будут изготавливать гибкие дисплеи электронных гаджетов, пластыри со встроенной электроникой и гибкие сенсоры для рентгена.

Компактные корпуса, яркие логотипы, все современно и совсем не похоже на заводы и фабрики прошлого. Кажется, нет того масштаба, но именно здесь — в Новой Москве — теперь и располагается одно из самых высокотехнологичных российских производств.

Это похоже на медицинскую лабораторию: колбочки с жидкостью, датчики, люди в масках и ограниченный доступ. Все ради вот этой тончайшей пленки. Без нее невозможно представить ни одно современное электронное устройство. В России производится впервые.

"Это большое событие не только в инновационной жизни Москвы, но и в жизни нашей страны. "ТехноСпарк" вообще является одним из лучших технопарков России, а сегодня мы запускаем и первую очередь Российского центра гибкой электроники. Надеюсь, мы на этом не остановимся", — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

На базе этого технопарка уже производят уникальные медицинские импланты (раньше такие только импортировали), революционные для отрасли солнечные панели и приборы для офтальмологов — такой аппарат диагностирует множество заболеваний.

"Это отличный скрининговый прибор, для того чтобы на ранней стадии увидеть, например, глаукому", — рассказывает Екатерина Ходунова, исполнительный директор производственной компании.

Но именно эта пленка — транзисторная матрица — настоящий прорыв. Это она управляет всеми современными дисплеями и сенсорами.

"Мы знаем, что в целом Россия не является лидером в микроэлектронике, а тут мы замахивались на направление, в котором претендуем вывести страну в число мировых лидеров без всякого преувеличения", — объясняет Анатолий Чубайс, председатель правления АО "Роснано".

Станки работают за толстым стеклом в условиях абсолютной стерильности. Каждый сотрудник цеха, прежде чем занять рабочее место, должен надеть защитный костюм, спецобувь, перчатки, шапочку и маску. Требования к чистоте помещения здесь строже, чем в больничных операционных. При производстве транзисторных матриц на них не должно попасть ни малейшей частицы пыли.

Спрос на такую продукцию колоссальный: ее используют в гибких дисплеях, сенсорах отпечатков пальцев, медицинских приборах. И первые заказчики уже есть.

"Большой спрос со стороны автомобильщиков, которым надоели плоские экраны внутри автомобиля, а с помощью этого может превратить все поверхности непосредственно в экраны", — рассказывает Юрий Удальцов, заместитель председателя правления АО "Роснано".

Свою продукцию технопарк рассчитывает поставлять и за рубеж — соотношение цена-качество позволяет.