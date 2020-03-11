11 марта 202017:26

Источник в Apple сообщил об отмене презентации iPhone 9. WWDC тоже под угрозой

Компания Apple отказалась от проведения пресс-конференции, на которой должен был состояться анонс смартфона iPhone 9 (SE 2). По сообщению источника Cult of Mac, близкого к компании, презентация была отложена на неопределенный срок из-за эпидемии, вызванной вспышкой коронавируса COVID-19.

Официально в Apple не рассылали приглашений, но мероприятие, предположительно, было назначено на конец марта. На нем должны были представить условно "дешевую" модель смартфона - преемницу iPhone SE 2016 года с дизайном от iPhone 8 и начинкой от iPhone 11, 4,7-дюймовым экраном, сканером отпечатков Touch ID и ценником в $399.

По словам осведомителя издания, руководство фирмы Тима Кука выразило сильную обеспокоенность тем, что на фоне эпидемии вирусной инфекции в театре им. Стива Джобса в Apple Park в Купертино, штат Калифорния, соберется свыше тысячи человек. В результате анонс было решено отложить. Кроме того, в понедельник Департамент здравоохранения округа Санта-Клара (того же штата Калифорния) выпустил постановление, запрещающее проведение массовых мероприятий в количестве 1000 человек и более на период с 11 марта по 1 апреля.

Запрет в том числе ставит под угрозу проведение WWDC - ежегодной конференции Apple для разработчиков, на которой анонсируются новые версии операционных систем. Обычно WWDC проводят в начале июня, но далеко не факт, что запрет к этому времени будет снят.

Ранее на этой неделе Apple запретила своим сотрудникам посещать Италию и Южную Корею, а также отказалась от участия в фестивале SXSW 2020, на котором должны были представить три эксклюзивных сериала для Apple TV+.

По официальной статистике, в округе Санта-Клара выявлено 43 случая заражения COVID-19, один человек умер. По всему штату Калифорния коронавирусом заболели 133 человека, двое умерли. В целом, на территории США зарегистрировано свыше 900 случаев заражения COVID-19 и по меньшей мере 30 летальных исходов.

Текст: Вести.Hi-tech

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