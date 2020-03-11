Главному санитарному врачу калужской птицефабрики грозит 9 лет тюрьмы за подкуп

Главному санитарному врачу птицефабрики Дзержинского района грозит до 9 лет тюрьмы за коммерческий подкуп. В Калужской области утвердили обвинительное заключение по уголовному делу, — передает ГТРК "Калуга".

В процессе расследования было установлено, что подсудимый, пользуясь своей должностью, вымогал у представителя компании, которая оказывала птицефабрике клининговые услуги, более 200 тысяч рублей за свое содействие в продолжении сотрудничества.

Сотрудница организации сообщила об этом полицейским, после чего передала санврачу первую часть оговоренной суммы. Злоумышленника поймали с поличным. Однако он отказался признавать свою вину. За подкуп и вымогательство в крупном размере обвиняемый может получить до 9 лет лишения свободы. Материалы дела направлены на рассмотрение в суд.