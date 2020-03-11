"Аэрофлот" закроет большинство рейсов в Италию, Испанию, Францию и Германию

"Аэрофлот" с 13 марта до 30 апреля приостанавливает полеты из Москвы в ряд городов Италии, Испании, Франции и Германии.

Об этом общественность проинформировали в пресс-службе авиакомпании.

Отмечается, что в Италию рейсы будут выполняться только в Рим, в Испанию – в Мадрид и Барселону, во Францию – в Париж, в Германию – в Берлин, Франкфурт-на-Майне и Мюнхен.

На тот же срок будут прекращены полеты дочерней авиакомпании "Россия", выполняемые под коммерческим управлением "Аэрофлота" из обеих столиц РФ в Ниццу, а из Петербурга — в Дюссельдорф и Гамбург.

Сообщается, что пассажирам, купившим билеты на данный период, разрешается оформить вынужденный возврат и получить полную стоимость. Также они могут однократно изменить вылет на любую дату не позднее 31 декабря 2020 года с сохранением первоначальных пунктов отправления/назначения.

11 марта канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что по мнению экспертов, в условиях отсутствия вакцинации и должного лечения коронавирусом, вирусом могут заразиться 60-70% населения Европы.