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Коронавирус 7 минут назад

11 марта 202018:20

Канада готовится отменить чемпионат мира по фигурному катанию

EPA

Чемпионат мира по фигурному катанию, который должен пройти в Монреале с 18 по 21 марта 2020 года, скорее всего, не состоится. Премьер-министр канадской провинции Квебек Франсуа Лего в ближайшее время собирается сделать по этому поводу официальное сообщение.

"Мы сейчас все тщательно обдумываем. Существует вероятность, что чемпионат мира будет отменен. Сегодня мы сделаем на этот счет официальное заявление", – цитирует Лего издание Times Colonist.

Ранее сообщалось, что министерство здравоохранения Квебека рекомендовало запретить участие в турнире фигуристам, в чьих странах введен карантин из-за коронавируса.

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