Goldman Sachs прогнозирует окончание "бычьего" периода на рынках США

Ведущий рыночный стратег американского банка Goldman Sachs заявил, что самый длинный в истории "бычий" период на фондовом рынке США скоро испытает падение, которое превысит убытки, которые уже отмечались последние три недели, передает CNBC.

Дэвид Костин, главный американский стратег по инвестициям в Goldman, написал, что историческое падение процентных ставок вряд ли предотвратит "коллапс" во втором и третьем кварталах. Костин посоветовал клиентам направлять инвестиции в компании со стабильным доходом и сильными балансовыми отчетами.

Костин предупредил, что после 11 лет роста годовой прибыли на 13% и повышения на 16% в годовом исчислении "бычий" рост рынка S&P 500 скоро закончится. "Инвесторы урезали свои позиции в акциях в последние недели, но не до уровней, достигнутых в ходе других важных корректировок этого цикла", — отметил он.

Фондовый стратег снизил свой среднесрочный прогноз S&P 500 до 2450, что означает, что инвестиционный банк теперь видит, что рынок упадет еще на 15% после закрытия вторника до уровней, которые не отмечались с декабря 2018 года. То есть теперь банк полагает, что рынок упадет еще на 15% после падения на 14% за последний месяц.

Однако Костин сказал, что ожидает отскока во второй половине 2020 года, а S&P 500 может вырасти до 3200 к концу года, что на 11% выше нынешних уровней.

Индексы S&P 500 и Dow Jones Industrial Average снижаются более чем на 14% по сравнению с историческими максимумами закрытия, достигнутыми в феврале.

В последние недели инвесторы распродавали акции по всему миру на фоне распространения коронавируса, которое угрожает производительности труда.