Коронавирус: общественный транспорт Казани дезинфицируют бактерицидными лампами

В общественном транспорте Казани усилят профилактические меры из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом заявили представители Комитета по транспорту после совещания с перевозчиками.

Целью предстоящих мероприятий является обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия жителей города, а также предупреждение и ликвидация таких заболеваний как ОРВИ, грипп и коронавирусная инфекция, передает ГТРК "Татарстан" со ссылкой на сайт комитета.

Дезинфекционный режим планируют усилить. В городском транспорте начнут использование бактерицидных облучателей, также в салонах будут установлены диспансеры с антисептическими средствами для бесконтактной обработки рук. Всех сотрудников обяжут носить маски. Кроме того, от работы будут временно будут временно отстранены те, у кого будут выявят симптомы вирусной инфекции (кашель, насморк, повышенная температура).

Помимо этого руководство транспортных предприятий будет обязано сообщить о прибытии сотрудников из КНР, Юной Кореи, Италии, Ирана и других стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу. Транспортникам также поручили обеспечить после высадки пассажиров и окончания рабочей смены влажную уборку, проветривание и полную дезинфекцию всего салона.