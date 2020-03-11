Американская экономика может стать жертвой коронавируса

По мере увеличения опасных последствий коронавируса (как, например, “кровавая баня” на Уолл-Стрит и обвал мировых нефтяных цен в понедельник), возрастает вероятность того, что экономика США столкнется с “идеальным штормом”, который погрузит страну в давно ожидаемую рецессию, пишет The National Interest.

Связанные с коронавирусом социальные потрясения могут оказаться для миллионов американцев серьезным испытанием. Так, по мнению директора Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, Соединенным Штатам, возможно, придется прибегнуть к таким драконовским мерам, как полной изоляции целых населенных пунктов или даже штатов. “Знаете, мы не хотим пугать людей, — заявил Фаучи в воскресенье телеканалу Fox News. — Но, учитывая то, что мы наблюдаем, все возможно”.

Еще больше встревожен складывающейся ситуацией доктор Ричард Хэтчетт, генеральный директор компании Coalition for Epidemical Preparation Innovations.“Я работаю над подготовкой к эпидемиям уже около двадцати лет. И это самый страшный вирус, с которым я когда-либо сталкивался в своей карьере”, — сказал он в прошлую пятницу.

Ученые из Австралийского национального университета пошли еще дальше и спрогнозировали возможные финансовые и человеческие потери для Соединенных Штатов в только что опубликованном исследовании. Так, “в 2020 г. в США из-за коронавируса могут погибнуть 236 тыс. человек, а финансовые убытки достигнуть $1,7 трлн”, ожидают австралийские ученые.

В понедельник, 9 марта, индекс Dow Jones рухнул на более чем две тысячи пунктов, худший показатель со времен финансового кризиса 2008 г. Рынок напуган негативным воздействием коронавируса на мировую экономику. В тот же день цены на нефть зафиксировали самое масштабное суточное падение с 1991 г.

В конце прошлой неделе представители Саудовской Аравии и России не смогли договорится об уровне добычи нефти в связи с глобальным замедлением спроса. Обе страны в итоге фактически развязали “ценовую войну”, которая создает еще больший избыток нефти на рынке и ведет к дальнейшему снижению цен. Несмотря на напряженность между двумя нефтяными сверхдержавами, Москва и Эр-Рияд в частном порядке признают, что хотели бы с помощью низких цен нанести мощный удар по американскому сланцевому сектору.

Американские нефтяники еще до этого испытывали трудности, главным образом из-за большой долговой нагрузки. Для того чтобы большинство нефтяных компаний США были прибыльными, нефть должна стоить не менее $40 за баррель; все, что ниже ведет к сокращению добычи. В понедельник цена на нефть рухнула до $32, но согласно прогнозу Baron's она может снизится до $20, если “ценовая война” продолжится.

На фоне замедления экономического роста удар по американским производителям нефти может стать настоящим потрясением для всей американской экономики, которая, как полагают многие эксперты, довольно хрупкая и давно находится на грани рецессии. Самое опасное то, что надвигающийся кризис в очередной раз продемонстрирует неспособность американских лидеров решать финансовые и экономические проблемы.

Когда Рональд Рейган стал президентом в 1981 г., отношение долга США к ВВП составляло 30,6%, а государственный долг достигал $1 трлн. Сегодня он уже превысил $23 трлн, а отношение долга к ВВП — 107%.

Если “идеальный шторм” загонит американскую экономику в рецессию — а это выглядит все более вероятным — то долг и бюджетный дефицит могут взлететь до рекордно опасного уровня.

К 2025 году ежегодные выплаты по долгам могут сравнятся с размером оборонного бюджета и это не учитывая триллионы долларов на необеспеченные социальные расходы, которые висят над экономикой словно дамоклов меч.