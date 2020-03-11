Премьера фильма "Зулейха открывает глаза" пройдет в "Октябре"

В большом зале московского киноцентра "Октябрь" пройдет премьера и благотворительный показ фильма "Зулейха открывает глаза". Они запланированы на 19 часов 20 марта 2020 года. Многосерийный фильм телеканала "Россия 1" по бестселлеру Гузель Яхиной — самая ожидаемая премьера на российском телевидении.

Вырученные от продажи билетов деньги будут перечислены на помощь больным онкологическими заболеваниями детям – подопечным фонда Чулпан Хаматовой и Дины Корзун "Подари жизнь".

Чулпан Хаматова благодарна телеканалу "Россия 1" и продюсеру Антону Златопольскому за то, что долгожданная для нее, как для актрисы, премьера будет еще и благотворительной.

"Мне очень приятно, что все чаще культурные события переплетаются с темой помощи. Что вот так, сами того не замечая, радуясь жизни и наслаждаясь кино, мы можем помочь детям", — сказала сыгравшая заглавную роль в фильме актриса и соучредитель фонда "Подари жизнь" Чулпан Хаматова.

Картина рассказывает о татарской крестьянке Зулейхе. Во время раскулачивания зимой 1930 года потерявшую мужа-кормильца женщину вместе с сотнями переселенцев отправляют по каторжному маршруту в Сибирь. Тридцать ссыльных оказываются брошенными в глухой тайге без пищи, крова и теплой одежды. Среди них и неграмотные крестьяне и ленинградские интеллигенты, уголовники, мусульмане и христиане, язычники и атеисты, русские, татары, немцы и чуваши. Все они отстаивают у тайги и безжалостного государства свое право на жизнь и счастье.

Гостями премьеры станут создатели сериала, а также исполнители главных ролей. Фильм представят писатель Гузель Яхина, актеры Чулпан Хаматова и Юлия Пересильд, Сергей Маковецкий и Роман Мадянов, Евгений Морозов и Рамиль Сабитов, а также режиссер Егор Анашкин.

После премьерного показа третьей и четвертой серий фильма состоится обсуждение со зрителями, организованное проектом Каро.Арт, телеканалом "Россия 1" и благотворительным фондом "Подари жизнь". Модератором встречи будет литературный критик Галина Юзефович.

"Мы вместе с Чулпан Хаматовой выбрали именно такой формат премьеры, который позволит оказать помощь фонду "Подари жизнь", — пояснил гендиректор телеканала "Россия 1" и продюсер картины "Зулейха открывает глаза" Антон Златопольский. — Это фильм, в котором отразилось мощное гуманистическое послание о роли женщины в современном мире, о ее достоинстве и борьбе за счастье".

Премьеры сериалов на большом экране уже стали неотъемлемой частью репертуара КАРО.Арт, добавила президент сети кинотеатров "КАРО" Ольга Зинякова.