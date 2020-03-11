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Валютные колебания 41 минута назад

11 марта 202018:56

Курс американской валюты на Московской бирже превысил 72 рубля

Global Look Press

Курс российской валюты по отношению к американскому доллару снизился до 72,31 рубля, показали данные торгов Московской биржи.

К вечеру 11 марта курс единой европейской валюты вырос по отношению к рублю на 1,11 рубля — до уровня в 81,61 рубля.

Курс рубля упал после обвала цен на нефть 9 марта. Доллар начал дорожать на Московской бирже 6 марта – его курс вырос с 64 рублей до 68,8 рубля, европейская валюта подорожала с 74 рублей до 77,5 рубля.

Московская биржа была закрыта 9 марта, а российская валюта продолжила падение на международных рынках примерно на 3,5-4%.

6 марта участники сделки по сокращению добычи нефти (ОПЕК+) не смогли договориться о ее продлении или увеличении объемов сокращений, в конечном счете сорвав сделку. После этого цены на нефть начали стремительное падение, которое достигало 30%.

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