Курс американской валюты на Московской бирже превысил 72 рубля

Курс российской валюты по отношению к американскому доллару снизился до 72,31 рубля, показали данные торгов Московской биржи.

К вечеру 11 марта курс единой европейской валюты вырос по отношению к рублю на 1,11 рубля — до уровня в 81,61 рубля.

Курс рубля упал после обвала цен на нефть 9 марта. Доллар начал дорожать на Московской бирже 6 марта – его курс вырос с 64 рублей до 68,8 рубля, европейская валюта подорожала с 74 рублей до 77,5 рубля.

Московская биржа была закрыта 9 марта, а российская валюта продолжила падение на международных рынках примерно на 3,5-4%.

6 марта участники сделки по сокращению добычи нефти (ОПЕК+) не смогли договориться о ее продлении или увеличении объемов сокращений, в конечном счете сорвав сделку. После этого цены на нефть начали стремительное падение, которое достигало 30%.