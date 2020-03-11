Две волны солнечной радиации накроют Землю в марте

Солнечная радиация накроет Землю. В марте ожидается две волны геомагнитных возмущений. Специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН подготовили свой прогноз, передает ГТРК "Южный Урал".

Магнитные бури ожидаются в период с 18 по 20 марта, а также с 27 по 28 марта. Поле планеты станет нестабильным из-за вспышек на Солнце из-за выбросов корональной массы. При таких явлениях в течение нескольких минут в атмосферу небесного тела выбрасывается колоссальное количество энергии. В тротиловом эквиваленте ее мощность составляет больше биллиона мегатонн.

Недавно астрофизики зарегистрировали начало нового двадцать пятого цикла солнечной активности. На поверхности звезды они обнаружили необычное "радиоактивное" пятно, сообщает spaceweatherarchive.com.

Ученые обсерватории НАСА присвоили ему номер AR2758. Специалисты полагают, что о наступлении 25-го цикла свидетельствует магнитная полярность на обнаруженной области. У южных пятен на Солнце полярность -/+, в то время как новое имеет противоположную — +/-. Согласно закону о чередовании магнитной полярности (закон Хейла), солнечные пятна меняют их, переходя от одного цикла к другому.

Отметим, что влияние солнечной радиации на Землю огромно. Резкий спад солнечной активности может вызвать катастрофические последствия. Так, в 17 — 18 веках из-за таких "сбоев" на планете наступил период аномального похолодания. Так называемый малый ледниковый период привел к массовому голоду из-за гибели урожая, многочисленным восстаниям и войнам.