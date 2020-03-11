11 марта 202020:21

Две волны солнечной радиации накроют Землю в марте

Солнечная радиация накроет Землю. В марте ожидается две волны геомагнитных возмущений. Специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН подготовили свой прогноз, передает ГТРК "Южный Урал".

Магнитные бури ожидаются в период с 18 по 20 марта, а также с 27 по 28 марта. Поле планеты станет нестабильным из-за вспышек на Солнце из-за выбросов корональной массы. При таких явлениях в течение нескольких минут в атмосферу небесного тела выбрасывается колоссальное количество энергии. В тротиловом эквиваленте ее мощность составляет больше биллиона мегатонн.

Недавно астрофизики зарегистрировали начало нового двадцать пятого цикла солнечной активности. На поверхности звезды они обнаружили необычное "радиоактивное" пятно, сообщает spaceweatherarchive.com.

Ученые обсерватории НАСА присвоили ему номер AR2758. Специалисты полагают, что о наступлении 25-го цикла свидетельствует магнитная полярность на обнаруженной области. У южных пятен на Солнце полярность -/+, в то время как новое имеет противоположную —  +/-. Согласно закону о чередовании магнитной полярности (закон Хейла), солнечные пятна меняют их, переходя от одного цикла к другому.

Отметим, что влияние солнечной радиации на Землю огромно. Резкий спад солнечной активности может вызвать катастрофические последствия. Так, в 17 — 18 веках из-за таких "сбоев" на планете наступил период аномального похолодания. Так называемый малый ледниковый период привел к массовому голоду из-за гибели урожая, многочисленным восстаниям и войнам.

Текст: ГТРК "Южный Урал"

Сейчас

20:20

РПЛ ограничила число зрителей на матчах в Москве до пяти тысяч человек

19:50

Бывший замглавы ФСИН приговорен к 9 годам колонии

19:37

ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире

19:05

ФСБ задержала в Крыму участников террористической группировки

18:08

"Аэрофлот" закроет большинство рейсов в Италию, Испанию, Францию и Германию

18:05

Харви Вайнштейн приговорен к 23 годам тюрьмы

16:17

На Байконуре образовалась очередь из "Прогрессов"

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире

ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире

38 минут назад
ФСБ задержала в Крыму участников террористической группировки

ФСБ задержала в Крыму участников террористической группировки

1 час назад
Бывший замглавы ФСИН приговорен к 9 годам колонии

Бывший замглавы ФСИН приговорен к 9 годам колонии

32 минуты назад
Харви Вайнштейн приговорен к 23 годам тюрьмы

Харви Вайнштейн приговорен к 23 годам тюрьмы

2 часа назад
"Найдена. Погибла". Тело пропавшей в Тамбовской области девочки было закопано в лесу

"Найдена. Погибла". Тело пропавшей в Тамбовской области девочки было закопано в лесу

1 час назад
Сенаторы одобрили закон о поправке в Конституцию

Сенаторы одобрили закон о поправке в Конституцию

4 часа назад
Браконьеры убили последнюю самку белого жирафа и ее детеныша

Браконьеры убили последнюю самку белого жирафа и ее детеныша

41 минута назад
Сломанные судьбы вебкам-моделей: расследование "Прямого эфира"

Сломанные судьбы вебкам-моделей: расследование "Прямого эфира"

1 час назад
Российский авторынок вышел на четвертое место в Европе

Российский авторынок вышел на четвертое место в Европе

6 часов назад
ОПЕК снова сократила прогноз роста мирового спроса на нефть

ОПЕК снова сократила прогноз роста мирового спроса на нефть

2 часа назад
Доктор Мясников назвал два вопроса для определения депрессии

Доктор Мясников назвал два вопроса для определения депрессии

4 часа назад
Волка размером с человека застрелили близ башкирского села

Волка размером с человека застрелили близ башкирского села

9 часов назад
Субмарины пробивают лед более 60 лет. Адмирал оценил всплытие USS Toledo в Арктике

Субмарины пробивают лед более 60 лет. Адмирал оценил всплытие USS Toledo в Арктике

3 часа назад
Премьера фильма "Зулейха открывает глаза" пройдет в "Октябре"

Премьера фильма "Зулейха открывает глаза" пройдет в "Октябре"

54 минуты назад
Мария Аронова о фильме "Лёд 2": основа всего – любовь

Мария Аронова о фильме "Лёд 2": основа всего – любовь

9 часов назад
Нужна помощь: Даниле Васильеву требуется дыхательное оборудование и лечебное питание

Нужна помощь: Даниле Васильеву требуется дыхательное оборудование и лечебное питание

11 часов назад
"Было так высоко, что захватывало дух": актриса рассказала о съемках "Невесты комдива"

"Было так высоко, что захватывало дух": актриса рассказала о съемках "Невесты комдива"

10.03.2020 17:55
Советы эксперта: как помочь ребенку не заболеть

Советы эксперта: как помочь ребенку не заболеть

02.03.2020 15:23
Курс американской валюты на Московской бирже превысил 72 рубля

Курс американской валюты на Московской бирже превысил 72 рубля

1 час назад
Временный госпиталь в Ухане закрылся. Выписаны последние пациенты

Временный госпиталь в Ухане закрылся. Выписаны последние пациенты

1 час назад
Доля небезопасной медицинской электроники резко выросла

Доля небезопасной медицинской электроники резко выросла

1 час назад
"Аэрофлот" закроет большинство рейсов в Италию, Испанию, Францию и Германию

"Аэрофлот" закроет большинство рейсов в Италию, Испанию, Францию и Германию

1 час назад
"Братья Дизель" оштрафованы почти на 1 млн долларов за грязный выхлоп

"Братья Дизель" оштрафованы почти на 1 млн долларов за грязный выхлоп

1 час назад
На Киевском направлении заработали две станции будущего МЦД-4

На Киевском направлении заработали две станции будущего МЦД-4

2 часа назад
На Байконуре образовалась очередь из "Прогрессов"

На Байконуре образовалась очередь из "Прогрессов"

2 часа назад
Евросоюз начал переход к "зеленой" экономике

Евросоюз начал переход к "зеленой" экономике

2 часа назад
Подсчитано, за какое время россияне могут накопить на автомобиль

Подсчитано, за какое время россияне могут накопить на автомобиль

3 часа назад
Названы уловки, позволяющие обмануть детектор лжи

Названы уловки, позволяющие обмануть детектор лжи

3 часа назад
"Нужно соображать!": пассажирка засыпала оскорблениями "вшивого" таксиста

"Нужно соображать!": пассажирка засыпала оскорблениями "вшивого" таксиста

3 часа назад
Названы профессии, представителей которых не будут отправлять на карантин

Названы профессии, представителей которых не будут отправлять на карантин

3 часа назад
Зоологи объяснили появление гадюк Никольского в Подмосковье

Зоологи объяснили появление гадюк Никольского в Подмосковье

3 часа назад
Коронавирус вышел из-под контроля. Норвегия отменяет учения НАТО

Коронавирус вышел из-под контроля. Норвегия отменяет учения НАТО

4 часа назад
Путин призвал готовиться к серьезной конкурентной борьбе

Путин призвал готовиться к серьезной конкурентной борьбе

4 часа назад
Сидеть на корточках полезнее, чем на стуле

Сидеть на корточках полезнее, чем на стуле

4 часа назад
12-летняя дочь Миллы Йовович получила роли в двух фильмах

12-летняя дочь Миллы Йовович получила роли в двух фильмах

4 часа назад
В Подмосковье рессора от грузовика прилетела в лобовое стекло "Соляриса"

В Подмосковье рессора от грузовика прилетела в лобовое стекло "Соляриса"

4 часа назад
Похитившие 200 тысяч евро из дома вице-губернатора Ямала налетчики попали на видео

Похитившие 200 тысяч евро из дома вице-губернатора Ямала налетчики попали на видео

4 часа назад
Минобороны РФ упростило поступление на контрактную службу

Минобороны РФ упростило поступление на контрактную службу

4 часа назад
Московский автосалон-2020 оказался под угрозой отмены

Московский автосалон-2020 оказался под угрозой отмены

5 часов назад
Верный "бабник": Олег Алмазов рассказал, что отбил свою женщину у бандита

Верный "бабник": Олег Алмазов рассказал, что отбил свою женщину у бандита

5 часов назад
Нефтяные джаз, хард-рок и симфония

Нефтяные джаз, хард-рок и симфония

6 часов назад
Обзор смартфона Samsung Galaxy A51: на смену бестселлеру

Обзор смартфона Samsung Galaxy A51: на смену бестселлеру

6 часов назад
Таиланд все-таки пустит россиян без визы

Таиланд все-таки пустит россиян без визы

6 часов назад
В мордовской колонии пожизненно заключенный убил последнего секс-маньяка СССР

В мордовской колонии пожизненно заключенный убил последнего секс-маньяка СССР

6 часов назад
Актриса Валентина Талызина попала в реабилитационный центр

Актриса Валентина Талызина попала в реабилитационный центр

6 часов назад
7 геополитических авантюр Саудовской Аравии

7 геополитических авантюр Саудовской Аравии

7 часов назад
Обвал рубля: стоит ли бежать в автосалон за новым автомобилем

Обвал рубля: стоит ли бежать в автосалон за новым автомобилем

8 часов назад
Лена и Тамара из Винницы расписались на фреске Рафаэля

Лена и Тамара из Винницы расписались на фреске Рафаэля

8 часов назад
"Портрет семейной драмы". Расследование Эдуарда Петрова смотрите в выходные

"Портрет семейной драмы". Расследование Эдуарда Петрова смотрите в выходные

10.03.2020 17:27
Сибирский русский народный хор и ансамбль танца "Ингушетия" представят совместную программу в Доме музыки

Сибирский русский народный хор и ансамбль танца "Ингушетия" представят совместную программу в Доме музыки

10.03.2020 15:28

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку