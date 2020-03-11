ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире

Нынешняя вспышка в мире болезни, вызванной коронавирусом COVID-19, является пандемией (эпидемией). Об этом на брифинге в Женеве 11 марта заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, передает ТАСС.

Ранее в ВОЗ сообщили, что с учетом роста количества зараженных стран угроза пандемии коронавируса становится реальной, однако это будет первая контролируемая пандемия.

В организации сообщили, что в Китае уже выздоровели более 70 процентов заболевших, и выразили надежду, что в Италии с введением жестких ограничительных мер распространение вируса остановится.

По состоянию на 11 марта в 114 странах мира заражены новым коронавирусом 118 тысяч человек.