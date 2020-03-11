Хоккеисты "Салавата Юлаева" выбили "Авангард" из Кубка Гагарина

В Уфе завершилась шестая встреча серии 1/8 финала Кубка Гагарина между местным "Салаватом Юлаевым" и омским "Авангардом". Хозяева льда оказались сильнее гостей со счетом 4:1. Эта победа позволила уфимским хоккеистам выйти в следующий раунд плей-офф.

За "Салават Юлаев" шайбы забросили Сакари Маннинен (16-я минута), Тему Хартикайенен (18-я), Дмитрий Кугрышев (31-я) и Эдуард Гиматов (59-я). В составе "ястребов" отличился Александр Яремчук (24-я).

Таким образом, счет в серии стал 4:2 в пользу команды Николая Цулыгина. В полуфинале Восточной конференции уфимский клуб встретится с казанским "Ак Барсом", а казахстанский "Барыс" сразится с новосибирской "Сибирью".