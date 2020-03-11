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11 марта 202019:10

Tesla обошла Boeing по капитализации

EPA

Автомобильная компания Tesla ненадолго обошла Boeing по капитализации, став самой ценной промышленной компанией и сократив разрыв, который год назад составлял почти 200 миллиардов долларов.

Рыночная капитализация Tesla превысила капитализацию Boeing примерно на 83 миллиона долларов в среду на торгах в Нью-Йорке, согласно данным, собранным Bloomberg. Акции Boeing, которые падали на фоне эпидемии коронавируса и убытков от катастроф двух самолетов Boeing 737, упали на 11% до самого низкого внутридневного показателя с июля 2017 года.

Акции Tesla выросли более чем на 50% в этом году после двух кварталов подряд с более высокой, чем ожидалось, прибылью. Впервые компания обошла Volkswagen AG по рыночной стоимости в январе и в настоящее время является автопроизводителем № 2 в мире по этому показателю, уступая только Toyota Motor Corp.

Недавно Tesla отметила выпуск миллионного автомобиля. «Юбилейным» электрокаром стал красный паркетник Model Y. Поставки таких машин американским покупателям начались совсем недавно. Tesla стала первым американским производителем, которому удалось выпустить такое количество автомобилей с нулевым выбросом углерода. 

Для сравнения, BMW в конце прошлого года сообщила о преодолении рубежа в 500 тыс. электромобилей и намерении достичь цели в 1 млн штук к концу 2021 года, Volkswagen выпустил в два раза меньше — 250 тыс. электрифицированных автомобилей. Nissan Leaf -  450 тыс. электрокаров.

Компания Илона Маска занимается выпуском электрокаров с 2008 года, однако к серийному производству Tesla приступила лишь в 2012-м. Сейчас у Tesla есть фабрики в США, Нидерландах и Шанхае, скоро к ним присоединится "гигафабрика" в Берлине.

Тем не менее, падающие цены на нефть рискуют обвалить котировки Tesla. Исторически сложилось так, что когда цены на нефть и газ снижаются, продажи электромобилей замедляются. Tesla также борется с последствиями вспышки коронавируса в Китае и за его пределами.

Впрочем, аналитик Дэн Айвс (Dan Ives) из Wedbush Securities написал в понедельник в записке для инвесторов, что перспективы Tesla в Китае сильны в долгосрочной перспективе, но протяжении всего 2020 года компанию ждут трудности. Айвс считает, что Tesla вряд ли сможет удовлетворить спрос в I квартале, но достижение компанией уровня производства в 500 тыс. машин в 20-м финансовом году остается достижимой целью.

По многочисленным сообщениям, со ссылкой на данные официальных лиц CPAC, Tesla произвела 3958 автомобилей в Китае в течение февраля. В отчетах не говорилось о том, сколько автомобилей Tesla, произведенных в Китае, доставлено в собственные магазины компании, а сколько отправлено конечным потребителям.

Отраслевой аналитик консалтинговой группы Wood Mackenzie Рам Чандрасекран (Ram Chandrasekaran) в комментарии CNBC отметил, что акции Tesla неделями демонстрировали рост на фоне успехов компании в Китае и сокращении убытков. Поэтому неудивительно, что в понедельник акции Tesla упали на фоне свободного падения рынка.

Чандрасекран отметил, что лишь небольшая часть, около 10%, покупателей новых автомобилей принимают окончательное решение о том, какой автомобиль покупать исходя из сравнения цен на энергию. "Большинство людей принимают решение о покупке, основываясь на том, нравится ли им автомобиль, насколько он комфортен, его дизайн и эксплуатационные характеристики и так далее, — сказал аналитик. — В то время как цены на газ по $2 за галлон могут немного повлиять на продажи Tesla, более важными будут цены на аккумуляторы, их производительность и инфраструктура зарядных станций".

Boeing, тем временем, борется с убытками и подорванной репутацией. Прямые и косвенные потери из-за ситуации вокруг модели 737 MAX, по собственным оценкам компании, превысят $18,5 млрд. Как сообщает CNN, компенсации заказчикам уже обошлись американской корпорации более чем в $8 миллиардов, около $6,5 миллиарда потребуется на модернизацию производства и перезапуск конвейера. А вот выплаты родственникам погибших в авиакатастрофах составят примерно $100 миллионов — всего полпроцента от общей суммы.

При этом никакой конкретики по поводу того, когда же компания вернется к выпуску злополучного 737 MAX, нет. Ранее предполагалось, что это случится в конце 2020 года. При этом руководство компании уточнило, что возвращать бывший бестселлер в небо будут постепенно, чтобы не было шквала заказов, которые потребуют дополнительных ресурсов.

При этом аналитики особого оптимизма по поводу перспектив Boeing не испытывают: в январе компании удалось привлечь кредитов на $12 миллиардов, но эксперты полагают, что большую часть денег съедят проблемы, связанные с 737 MAX. Между тем, лидерство в авиаотрасли уже перехватил давний конкурент американского производителя — европейская компания Airbus.

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