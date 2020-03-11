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Коронавирус 10 минут назад

11 марта 202020:59 Сергей Пашков

Из-за коронавируса в Великую субботу Благодатный огонь может сойти в пустом храме

Из-за коронавируса в Великую субботу Благодатный огонь может сойти в пустом храме

Сразу несколько европейских стран 11 марта сообщили о первых смертях. Это Швеция, Бельгия, Албания и Болгария. Ангела Меркель заявила, что заразиться могут до 70 процентов жителей Германии. Болезнь добралась до Турции, Гондураса и Кот д'Ивуара, а в Сети говорят о так называемой "полосе коронавируса" — отмечают, что наиболее пострадавшие регионы оказались на одной широте: между 30-й и 40-й параллелями. Как стало известно к вечеру 11 марта, ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире.

Обычно в зоне прилета международного аэропорта имени Бен Гуриона в Израиле многолюдно. В пик туристического сезона этот терминал может принять за день несколько сот тысяч человек. Сейчас здесь нет практически никого. Редкие туристы, еще приезжающие в Израиль, загодя надевают на себя маски.

Но таких уже единицы, а завтра вечером главные ворота государства Израиль захлопнутся. Въехать в страну смогут только граждане, причем им — сразу всем, без исключения, — предстоит отправится на двухнедельный домашний карантин.

Иностранцы, туристы и паломники теперь смогут попасть на Землю Обетованную только в том случае, если у них есть в запасе две недели времени и жилье в Израиле, где они будут заперты на 14-дневный карантин.

Пустеют гостиницы Иерусалима, Тель-Авива, Мертвого моря. Рестораны, торговые центры теряют львиную долю доходов. Несколько дней подряд падают индексы Тель-Авивской биржи.

Трудно сказать, помогут ли драконовские методы обуздать вспышку коронавируса, который на этот час диагностирован лишь у восьми десятков израильтян, но для экономики это будет удар, последствия которого правительство намерено компенсировать из резервного фонда.

Стремительно идет на дно медицинский туризм. Отрасль, приносившая около 300 миллионов долларов ежегодно, в одночасье потеряла всех клиентов.

Председатель израильской Ассоциации медицинского туризма (IMTA) Марк Каценельсон рассказывает, что на данный момент правительство выпустило сообщение о том, что это закрытие границ (а точнее, самоизоляция) будет продолжаться примерно две недели.

"Я не думаю, что все это закончится через две недели. Я думаю, что это будет продолжаться месяц, а может быть, два или три. Я очень пессимистичен относительно того, что происходит. Очень бы хотелось верить, что мы найдем возможность пациентам, которым необходима экстренная медицинская помощь, приезжать в Израиль", — говорит Марк Каценельсон.

Но пока власти, напротив, стремятся освободить больницы, предполагая наплыв зараженных коронавирусом. В магазинах скупают антисептики, туалетную бумагу, чипсы и хлопья. Причем, так активно, что пришлось вмешаться премьеру Израиля.

Биньямин Нетаньяху уверяет: "Нет причин штурмовать супермаркеты. Еды более чем достаточно, и ее будет хватать".

В стране уже запрещены мероприятия с пятью и более тысячами участников. Отменены шумные и пестрые карнавалы на Пурим. Ограничено число болельщиков на стадионах.

А значит, традиционная многовековая церемония освящения Благодатного огня в Великую субботу может пройти в пустом Храме Гроба Господня — без паломников, приезжавших сюда на Пасху со всего православного мира.

В соседнем Ливане обсуждают состояние давнего врага Израиля — лидера шиитской группировки "Хезболла" шейха Хасана Насраллы. В прессе появились слухи, что он подхватил коронавирус, общаясь с военными советниками из Ирана.

Вирус не чтит чинов и капиталов. Тест на СОVID-19 дал положительный результат у заместителя министра здравоохранения Великобритании. До этого Надин Дорис успела пообщаться с парламентариями, провести совещание и даже побывать на вечеринке у премьера, Бориса Джонсона.

Ангела Меркель боится, что карантинные меры могут лишь замедлить, но не сдержать рост заболевания. По ее мнению, под угрозой заражения находится больше половины населения Германии.

"Ничего особо здесь не поможет. Распространение вируса остановить нельзя. Мы должны ждать и надеяться на вакцину", — заявила Ангела Меркель.

Но призывающие сограждан соблюдать строгую гигиену политики сами не способны отказаться от ставших опасными традиций и привычек.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, призвавший с трибуны не пожимать друг другу руки, чтобы избежать заражения, сам тут же протянул ладонь своему собеседнику.

Массовые мероприятия отменили и в Испании. Студенты и школьники отправлены на бессрочные каникулы. Даже футбольные матчи и здесь, и в соседней Франции проходят при пустых трибунах.

Разоряется бизнес, богатеют мошенники. В Париже появились люди в форме, штрафующие и без того напуганных туристов из Азии то за ношение медицинской маски, то за ее отсутствие.

Польская полиция сообщает о продаже простодушным обывателям оптом и в розницу чудодейственного молока и надежных амулетов.

Но вирус продолжает наступление. О первом зараженном сообщили в Турции, а Бельгия открыла счет погибшим от коронавируса.

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