Минобороны подтвердило гибель военнослужащего в Сирии

В Сирии погиб российский военнослужащий-контрактник. Это произошло 11 марта 2020 года, сообщает Минобороны России. Погибший — водитель армейского грузовика Урал-4320. Минобороны добавило детали произошедшего.

Автомобиль с российской авиабазы Хмеймим двигался в колонне по горному участку дороги Аль-Кадмус — Банияс. Во время движения армейский грузовик съехал в кювет. Машина столкнулась с придорожной постройкой. В ДТП погиб находившийся в кабине грузовика военнослужащий-контрактник.

По предварительным данным, подчеркнули в Минобороны России, причиной аварии стала техническая неисправность автомобиля.

Российские военные на базе Хмеймим находятся по приглашению правительства Сирии и президента страны Башара Асада. Российская военная полиция выполняет патрулирование в зонах деэскалации, обеспечивая Дамаску борьбу с террористическими группировками.