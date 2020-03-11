Кого и зачем убивала "Сеть": генетическая экспертиза подтвердила страшные предположения

Следователи планируют допросить осужденных членов молодежной анархистской группировки "Сеть", признанной в России террористической. Повод — страшная находка в лесу в Рязанской области. Генетическая экспертиза подтвердила основную версию следствия: обнаруженные останки принадлежат пропавшей без вести Екатерине Левченко.

"Она здесь рисовала. Все подряд рисовала", — рассказывает о дочери мама.

Мать Екатерины Левченко хранит рисунки дочери и ее автопортрет. Екатерина ушла из дома в Пензе три года назад.

И лишь накануне стало ясно — девушку убили. В Рязанском лесу были обнаружены останки, которые с высокой долей вероятности принадлежат именно ей.

"По предварительным данным судебно-генетической экспертизы, эти останки принадлежат Екатерине Левченко", — заявляет старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Следователям помогли откровения сбежавшего на Украину Алексея Полтавца. Порталу "Медуза" он рассказал, что в 2017 году по приказу одного из организаторов террористического сообщества "Сеть" Дмитрия Пчелинцева принимал участие в убийстве не только Екатерины Левченко, но и ее друга Артема Дорофеева.

Пару, по словам Полтовца, устранили как ненужных свидетелей наркоторговли. Решение, якобы, "сетевики" принимали коллегиально. С Екатериной расправился Максим Иванкин. Полтавец стрелял в Дорофеева.

"Буквально через 20 секунд бежит Иванкин. Он нож убрал, но когда подбежал ближе, у него на руках стала видна кровь. Я навел ствол на него (Артема), успел сказать: "Извини". И выстрелил. Не знаю, поверите ли мне, что я извинился, это сути не меняет, и меня не делает хорошим, просто звучит тупо и ужасно. Парень упал на колени, начал стонать, лицо поплыло, смотрел в никуда. Я в полном шоке, что он мучается, сразу же перерезал ему артерию, и он затих", — рассказал убийца.

Алексей Полтавец рассказал журналистам, что после убийств Иванкин испугался шума стрельбы и заявил, что нужно быстрее уходить. Но перед этим подельники якобы решили закопать тела своих жертв.

После пропажи Левченко родители нашли в почтовом ящике записку с печатным текстом. Неизвестно, была ли на тот момент еще жива Екатерина.

"Мам, со мной все нормально, не переживай. Постараюсь вернуться в ближайшее время. Пока мы можем общаться только через Джаббер".

В записке был указан специальный мессенджер Jabber для анонимного общения. Именно такими программами и пользовались фигуранты дела "Сети" для своих переговоров.

Вот одна из переписок сразу после первых задержаний "сетевиков". В группировке началась паника. Но и в этот момент они соблюдали правила конспирации. Никаких имен. Только клички — Руслан, Пилыч.

- Теперь уверен, что нужно валить из города.

- Почему уверен?

- Потому что у Руслана был обыск.

- А он связывался с кем-нибудь после обыска? Не знаешь.

- С Пилычем. Помоги мне свалить.

Особые познания в сфере анонимного общения проявлял Арман Сагынбаев. Он же рассказывал, как делать бомбы.

Ориентироваться предлагал на опыт северокавказских боевиков. В прослушке его разговоров Апман Сагынбаев поясняет, что можно устроить взрыв дистанционно — по звонку.

"Есть микроконтроллеры... – инструктировал Сагынбаев. – Типа, ко всем микроконтроллерам можно подключить GSM-приемник. В него вставляется симка. Какая-нибудь "левая". Ты куда-нибудь сваливаешь. И можно "накодить" (настроить) так, что сработает, например, не от смс-ки, а только от звонка".

Дома у фигурантов дела была изъята взрывчатка, оружие.

Поначалу обвиняемые даже давали признательные показания. Но после консультаций с московскими правозащитниками вдруг заявили, что их пытают.

Проверки это не подтвердили. Обвиняемые отказались и от своих показаний. Впрочем, в деле остались изъятый манифест "Сети", в котором были перечислены планы группировки по индивидуальному террору и многочисленные съемки с тренировок по захвату зданий, которые "сетевики" снимали сами.

Учитывая эти доказательства, суд приговорил фигурантов дела к срокам от 6 до 18 лет лишения свободы.

Теперь следователи разбираются в обстоятельствах двойного убийства. Они уже запросили разрешения посетить "сетевиков" в СИЗО, поинтересоваться кто все-же закопал в Рязанском лесу Екатерину Левченко и Артема Дорофеева.