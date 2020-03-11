11 марта 202021:41 Дмитрий Блинников

Рыболовная война: владельцы сгоревших магазинов подозревают конкурентов

Рыболовная война: владельцы сгоревших магазинов подозревают конкурентов

Владельцы магазинов для рыбаков в подмосковном поселке Шаховская, сматывают удочки. Всему виной — череда странных пожаров. За короткое время сразу несколько специализированных торговых точек сгорели. Бизнесмены уверены, что таким образом их пытаются выжить, тем более, что один магазин несмотря ни на что, не горит. Пострадавших терзают смутные сомнения.

От популярного магазина "Рыболов" на Новорижском шоссе осталась одна стена — сгорел почти целиком. Огонь вспыхнул ночью. Пострадавших нет. Но ущерб — огромный.

"Около четырёх миллионов в товаре, плюс соответственно торгово-офисное здание. Стоимость составляет где-то пятнадцать миллионов!" – говорит Сергей Борисов.

Хозяин магазина убеждён, что это поджог.

"Цель, я думаю, — уничтожить конкурентов, чтобы они не осуществляли торговую деятельность", — считает Борисов.

Сигнализация не сработала. А во время тушения пожарным поступил ложный вызов в соседнюю деревню.

"Отсюда, соответственно, были сняты два экипажа и отправлены по данному вызову. В результате прибытия было определено, что никакого возгорания нет", — рассказал Борисов.

Не только Сергей, владельцы и других рыболовных магазинов в Шаховской утверждают, что их пытаются выжить из городского округа. Павильон Натальи Ивановой тоже подожгли ночью.

"Вот в это окно с улицы мне накачали бензин в окно, ну, пластик отогнули!", — говорит она.

А из магазина Александра вынесли товаров почти на два миллиона. Уличная видеокамера сняла, как от здания отъезжали две машины: "Ну, отработал ровно месяц, да, первого числа открылся и первого числа меня вынесли. Просто — убирают лишних!"

Магазины выгодно расположены. Рыбаки по Новорижскому шоссе едут к Волге и здесь многие останавливаются, чтобы купить экипировку, снасти, наживку. Владельцы говорят, что знают, кто стоит за поджогами и кражами.

Вот этого человека видели — когда он ломал вывески возле сгоревшего торгового комплекса.

"Ну, это владелец магазина, который располагается напротив. Он ломал информационный щит!" – сказал Борисов.

Мы нашли его. Предприниматель Вадим Попов действительно владеет крупным рыболовным магазином по соседству. Но все подозрения в свой адрес отрицает: "Слухи идут, ползут, ну, это же не Москва, а Шаховская, правильно. — Ну, это не вы? — Нет!"

Попов признаёт, что находился рядом с "Рыболовом" в момент пожара и даже снимал на телефон. Не скрывает, что раньше торговал здесь один, а потом в округе стали появляться новые магазины. И с хозяином сгоревшего торгового комплекса Сергеем Борисовым был не в ладах.

"Я раньше там работал шесть лет, там раньше был другой хозяин. И вот заходит туда новый хозяин. — Это вот Сергей? — Да, Сергей! — Так, а вы почему ушли оттуда? — Новый хозяин, новая метла, я ушёл. — И вы открылись здесь? — Да", — говорит Попов.

После разговора с нами, он вернулся в свой магазин — его ждут покупатели. А у хозяев сгоревших магазинов — только убытки и долги. И они намерены добиваться возбуждения уголовного дела.

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