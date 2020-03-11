Таможенная неразбериха: у музыкантов продолжают изымать "подозрительные" инструменты

Домодедовская таможня дала добро и вернула известному музыканту Николаю Манагадзе старинную скрипку. Ее изъяли в мае прошлого года, и суд назначил внушительный штраф за попытку вывезти культурную ценность. Деньги собрать удалось, но выезды за рубеж по-прежнему оборачиваются для артистов неразрешимыми проблемами.

Музыкант срывает пломбу, снимает казенный целлофан и узнает, конечно, с первого взгляда: вот она, та самая скрипка. Венецианская, XVIII 18 век.

Беглый осмотр. Вроде без повреждений. И первая попытка сыграть. Голос родной. А ведь молчала почти год. Взятая на прокат в европейском фонде, она оказалось заложницей на нашей таможне.

Николай прилетел с ней на гастроли в Москву. В аэропорту попытался оформить временный ввоз инструмента. Оказалось, сделать это могут только иностранцы. Прошел вообще без декларации. А на обратом пути никак не оформленную скрипку изъяли.}

Скрипач Николай Манагадзе рассказывает, что "с миру по нитке" собирали на штраф. Теперь придется долго отдавать.

Уже в суде выяснилось: это юридическая коллизия. Минкульт временный ввоз россиянам разрешает, но в Таможенном кодексе это пока не прописано. За законодательный пробел наказали в итоге музыканта — штрафом в 625 тысяч.

Заплатить придется еще и за ремонт: на складе скрипка все-таки пострадала — местами расклеилась. И за экспертизу, которую может потребовать фонд-собственник. Но музыкант рад уже и тому, что вернули.

Их связала музыка — и проблемы с таможней. Альт Елены Лаврской тоже изъят. На границе заподозрили, что с гастролей она вернулась не с тем инструментом, с которым выезжала.

"Может быть, вы его в подворотне где-нибудь купили. Мы будем проверять, где вы его взяли", — сказали Елене.

На инструмент у нее был оформлен паспорт, который обычно устраивал таможню. Однако, как выяснилось, правила изменились. Инструмент Елены вдруг стал культурной ценностью. А на нее требуется особый пакет документов.

"Но почему то никто из музыкантов об этом не знает?" – удивляется альтист оркестра Московской филармонии Елена Лаврская. По ее словам, для музыкантов это – открытие, большинство не в курс, что такие правила были приняты.

Два года назад реестр, действительно, был расширен. В него попали не только скрипки Страдивари, но и, например, инструменты работы Тимофея Подгорного, на которых играют десятки музыкантов.

Мастер-художник Московской консерватории Николай Стасов поясняет, что теперь надо каждый раз брать разрешение на выезд, но и после возвращения еще раз проходить экспертизу о том, что это — тот самый инструмент.

Одних задерживают, других пропускают. Что называется, на кого попадешь.

Заслуженный артист России Борис Андрианов отмечает, что ни в одной стране мира нет такого жесткого контроля за ввозом и вывозом инструментов.

В Сети уже запустили флешмоб под лозунгом: "Гастроли без штрафов". Российских музыкантов поддерживают во всем мире.

"Мы не бандиты! Мы — артисты, и инструменты нужны нам для музыки", — говорят музыканты.

Чтобы привлечь внимание к проблеме несовершенства таможенного законодательства, они устраивают концерт. Название говорящее: "Музыка без границ".

Выступить на нем собирается и Елена — она сыграет квинтет "Фурия. Ярость". Его написал Николай в день, когда у него изъяли скрипку.