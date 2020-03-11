В России выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусом

Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса (COVID-19) рекомендовал сократить количество массовых мероприятий и ограничить командировки госслужащих за границу.

Федеральным органам исполнительной власти и органам исполнительной власти субъектов РФ рекомендовано сократить количество проводимых массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, и, по возможности, проводить их в видеоформате или без зрителей, допуская возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий.

Сотрудникам ведомств рекомендуют воздержаться от поездок в страны с неблагоприятной ситуацией с коронавирусом.

В оперативной штабе также сообщили, что в России на данный момент зафиксировано 28 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки зафиксировано 8 новых случаев заболевания: шесть — в Московской области, два — в Подмосковье. Все заболевшие в последнее время посещали Италию.

Ранее сообщалось, что из-за эпидемии с 13 марта ограничивается авиасообщение с Италией, Испанией, Францией и Германией. При этом Россия сохранит чартерные рейсы для возвращения наших граждан из стран, полеты в которые будут ограничены.

Вечером в среду ВОЗ заявила, что вспышка болезни, вызванная коронавирусом, является пандемией.