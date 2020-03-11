Смертность от коронавируса в Италии за сутки выросла на 31 процент

За сутки от вызванного коронавирусом COVID-19 заболевания в Италии умерли почти две сотни человек. Число жертв коронавируса достигло 827, отметил глава итальянского Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли. Число умерших за сутки возросло на 31 процент.

В Италии сейчас общее число инфицированных достигло 10 тысяч 590 пациентов, сообщает ТАСС. Эпидемия на Аппннинском полуострове развивается: за сутки заразились более двух тысяч трехсот человек, а излечились 1045. С начала вспышки коронавируса число заболевших составило 12 тысяч 462 человека.

Италия после Китая занимает второе место в мире по числу заболевших коронавирусом.

В Италии приняты жесткие меры по борьбе с инфекцией: Рим обезлюдел, жителей призывают лишний раз не выходить на улицы города, карантин объявлен в школы и университеты, закрыты театры и кинотеатры, не работают музеи, запрещены все массовые мероприятия, включая спортивные мероприятия.

Вспышка коронавируса началась с китайского Уханя в декабре 2019 года. Сейчас эпидемия в Китае идет на спад, но растет число инфицированных по всему миру. Коронавирус выявлен уже более чем в ста странах. Всемирная организация здравоохранения назвала ситуацию пандемией. На 11 марта общее количество заражений коронавирусом составило 118 тысяч человек в 114 странах мира. 4 тысячи 291 человек этого заболевания не перенес.

Лидерами по распространению коронавируса в мире после Китая и Италии сейчас являются Южная Корея и Иран.

В России пока зарегистрировано 28 случаев заражения коронавирусом. За сутки выявлено 8 новых случаев заражения. Из-за угрозы распространения коронавируса все учебные заведения на три недели закрыла Украина.