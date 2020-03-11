Житель Магадана решил отстоять право на тишину с помощью ножа

Житель Магадана решил разобраться с нарушителями тишины в начале четвертого утра без помощи полицеских. Мужчина вышел к шумной компании, взяв с собой нож. Конфликт произошел во дворе одного из домов города. Камера видеонаблюдения зафиксировала разборки.

Теперь в Следственном комитете по региону будут расследовать сразу два уголовных дела. Одно из них — по факту причинения легкого вреда здоровью, второе - тяжкого, передает ГТРК "Магадан".

"Один из жильцов дома по Марчеканской улице, будучи недовольными действиями нарушителей спокойствия, спустился во двор и поочередно ранил двух человек ножом. Здоровью одного из мужчин был нанесен тяжкий вред, а другого - легкий", — говорит старший помощник руководителя СК РФ по Магаданской области Андрей Макаров.

На данный момент начата комплексная проверка, направленная на установление всех подробностей преступления. В ходе расследования будут детально изучены действия пострадавших и подозреваемого.