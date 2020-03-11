В Кремле внимательно следят за ситуацией с коронавирусом

Администрация президента России прислушается к рекомендациям по ограничению заграничных командировок сотрудников из-за ситуации с коронавирусом.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он также подчеркнул, что в Кремле внимательно следят за развитием ситуации, связанной с коронавирусом.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса COVID-19 в мире. На данный момент число заразившихся в 114 странах составило 118 тысяч человек, умер 4291 человек.