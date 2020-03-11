Военная полиция РФ провела в Сирии 7 турецких колонн

Офицеры и бойцы российской военной полиции обеспечили за прошедшие сутки проход к наблюдательным постам Турции в Сирии семи колонн.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

Он подчеркнул, что это произошло в Идлибской зоне деэскалации.

По словам Журавлева, между российским центром и турецкой стороной функционирует специальный непрерывный канал связи для оперативного взаимодействия.