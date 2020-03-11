Два российских самолета-разведчика 14 часов искали подлодки в Атлантике

Над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана совершили полет два экипажа дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота. Продолжительность полета превысила 14 часов. За это время самолеты пролетели более 10 тысяч километров.

Два дальних противолодочных самолета-разведчика пролетели над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и над Бискайским заливом и северной частью Иберийской Атлантики, сообщила пресс-служба Минобороны России.

В ходе полета противолодочные самолеты были дозаправлены танкерами Ил-78 Дальней авиации Воздушно-космических сил России.

У российских рубежей Ту-142 сопровождали высотные скоростные истребители МиГ-31 отдельного смешанного авиаполка Северного флота. У зарубежных пределов российские военные самолеты сопровождали истребители дежурных сил французских и британских ВВС.

7 марта Ту-142 уже выполняли полеты в тех же районах, а 9 марта противолодочные самолеты Ту-142 российского Тихоокеанского флота патрулировали нейтральные воды Чукотского моря и моря Бофорта вблизи от берегов Аляски. На сопровождение российских дальних самолетов морской авиации поднимались истребители F-22 ВВС США и F-18 ВВС Канады. Полеты российских самолетов противолодочной авиации проходили во время проходящих в Арктике учений ВМС США Ice Exercise (ICEX) 2020. В ходе американских учений американские атомные лодки выполняли подледное плавание. Одна из субмарин USS Toledo даже всплыла из-подо льда в Арктике недалеко от российской военной базы "Арктический трилистник". На российской базе "Арктический трилистник" дислоцируются подразделения противовоздушной обороны Северного флота.

Полеты российской противолодочной авиации через Северный полюс к североамериканскому континенту начали выполняться впервые с советских времен с марта 2018 года. Противолодочные самолеты Ту-142 и Ил-38, а также российские стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС регулярно выполняют патрулирование над нейтральными водами Арктики, Тихого океана, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей.