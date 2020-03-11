Экс-полузащитник "Арсенала" и "Барселоны" Александр Глеб завершил карьеру

Бывший полузащитник английского "Арсенала" и испанской "Барселоны" Александр Глеб завершил профессиональную карьеру, об этом он сообщил на специальной пресс-конференции.

Последним клубом самого титулованного белорусского футболиста современности стала "Ислочь" из Минской области, в составе которой он принял участие в 13 играх во всех турнирах и отдал две результативные передачи.

Глеб также играл за белорусский БАТЭ, немецкие "Штутгарт" и "Вольфсбург", турецкие "Коньяспор" и "Генчлербирлиги" и самарские "Крылья Советов". Александр шесть раз признавался лучшим игроком Белоруссии.

В 2009 году Глеб в составе "Барселоны" стал победителем Лиги чемпионов. На счету 38-летнего белоруса 168 матчей в немецкой бундеслиге, 108 – в английской премьер-лиге, 19 – в испанской Ла Лиге и 15 – в российской премьер-лиге.