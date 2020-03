Чемпионат мира по фигурному катанию в Канаде отменен из-за коронавируса

Чемпионат мира по фигурному катанию, который должен пройти в канадском городе Монреаль с 18 по 21 марта 2020 года, отменен из-за распространения коронавируса COVID-19, об этом сообщает пресс-служба телеканал СВС.

BREAKING | The World Figure Skating Championships, scheduled to begin next week in Montreal, have been cancelled due to the coronavirus outbreak



