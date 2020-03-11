Из двух шахт в Коми эвакуируют 242 горняков в связи с задымлением

В Республике Коми идет эвакуация из двух шахт – "Воркутинской" и "Заполярной" — в связи с задымлением на одной из них. Об этом СМИ сообщили представители пресс-службы АО "Вокрутауголь".

Как уточняется, инцидент произошел на шахте "Воркутинская", но в случае задымления эвакуируют работников обеих шахт, потому что у них единая система вентиляции. В момент ЧП на "Воркутинской" под землей находились 122 человека, на "Заполярной" – 120. Данных о пострадавших не поступало. В месте задымления находился один человек, он самостоятельно оттуда вышел. В настоящее время проводится плановая эвакуация смены.

Задымление возникло на отметке 620 метров, сообщает ТАСС. Пять отделений горноспасателей направлены на место происшествия.

За неделю это уже второй подобный инцидент на "Воркутинской": утром 6 марта в конвейерном штреке подготовительного забоя произошел выброс метана, сработала система защиты, взрыва не последовало. В тот момент в забое находились четыре человека, двое из них в результате ЧП погибли. На поверхность вывели 104 работника из 106. Работу в шахте приостановили, она была возобновлена в ночь на 7 марта после того, как атмосферу в горных выработках привели в норму, а специальная комиссия завершила обследование шахты.