Стрелял в спину и добивал: убийство семьи в Калининграде сняли камеры наблюдения

Камеры наружного наблюдения зафиксировали расправу над семьей, которую в центре Калининграда в середине февраля учинил 63-летний Фазиль Бахрамов. Его жертвами пали супруги Вадим и Дарья Янголенко, а их 13-летний сын получил ранение. Злоумышленник свел счеты с жизнью.

Взбудоражившие Калининград события произошли около 18:30 15 февраля на улице Профессора Баранова. На кадрах видно, что Бахрамов поджидал семью Янголенко — своих торговых конкурентов — в белом микроавтобусе. Как только они поравнялись с кабиной, он вышел из-за руля и открыл огонь из карабина "Сайга".

Первая пуля попала 34-летней Дарье в ногу — вынашивавшая второго ребенка женщина осела на асфальте, а злоумышленник бросился за ее супругом и сыном. 52-летнему главе семейства далеко уйти не удалось — спустя несколько секунд его настиг выстрел в спину, оказавшийся для него фатальным. Тринадцатилетнему сыну пару удалось скрыться, хотя и он получил ранение.

Бахрамов вернулся к Дарье, на помощь которой пришли прохожие. Двумя выстрелами в воздух он разогнал зевак, а потом без колебаний убил женщину. Оглядевшись, злоумышленник покончил с собой. К моменту прибытия врачей он еще был жив, но скончался спустя пару часов в реанимации.

Все погибшие торговали на центральном городском рынке, расположенном рядом с местом расправы. Супруги конкурировали с Бахрамовым, в 2015 году Янголенко даже избил Фазиля, против него возбудили уголовное дело, но в 2016-м мужчины помирились. Директор рынка отверг версию, к которой склонялись правоохранители, о том, что убийство стало следствием конфликта из-за торгового места.

СКР возбудил уголовное дело по статьям "Убийство двух лиц общеопасным способом" и "Покушение на убийство малолетнего общеопасным способом".