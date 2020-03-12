Пандемии в истории человечества. Справка

По определению Всемирной организации здравоохранения, пандемия – это распространение нового заболевания в мировых масштабах. Например, пандемия гриппа происходит, когда появляется новый вирус, к которому у большинства людей нет иммунитета. Вспышка коронавирусной инфекции стала 18-й пандемией в истории человечества.

Первой пандемией считается "Юстинианова чума", в XI — XII веках охватившая весь цивилизованный мир и унесшая до ста миллионов жизней.

В середине XIV века пандемия чумы, известная как "черная смерть", началась в Китае и попала в Европу. Погибли до 34 миллионов человек.

Также с начала XIX века по настоящее время зафиксировано 7 пандемий холеры. Для России самой смертоносной из них стала третья, которая произошла в 1850-х годах и погубила миллион человек.

В 1918-1919 годах мир охватила пандемия испанского гриппа. Заразились 550 миллионов человек или 20 процентов тогдашнего населения Земли. Погибли, по разным данным, от 50 до 100 миллионов.

В 2009-2010 годах произошла пандемия вируса H1N1, также известного как "свиной грипп". Она началась в Мексике и затем охватила весь мир. Заболели более 220 тысяч человек, умерли почти 2 тысячи. В России было 1900 зараженных и 14 умерших.

Помимо пандемии коронавируса COVID-19, в мире сейчас действуют еще две пандемии, сообщает телеканал "Россия 24". С 1981 года продолжается пандемия ВИЧ, затронувшая более 60 миллионов человек, свыше 25 миллионов из которых погибли.

Седьмая холерная пандемия началась в 1961 году в Индонезии. Пик заболевания был пройден в 1970, однако в 53 странах, в основном в Африке, вспышки холеры фиксируются и в XXI веке.