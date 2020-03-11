Все горняки двух шахт в Коми выведены на поверхность после задымления

В Коми из шахт "Воркутинская" и "Заполярная" выведены на поверхность все 242 горняка. Об этом СМИ сообщили представители пресс-службы МЧС России.

По данным АО "Воркутауголь", информации о пострадавших не поступало.

К настоящему времени горноспасатели уже прибыли на шахту и следуют к месту происшествия, чтобы ликвидировать очаг задымления и установить причины случившегося. Всего к ликвидации последствий ЧП привлечены 49 человек личного состава и 11 единиц специальной техники, сообщает агентство "Интерфакс".

Инцидент произошел на шахте "Воркутинская" – на отметке 620 метров возникло задымление. В результате инцидента были эвакуированы работники обеих шахт – "Воркутинской" и "Заполярной", так как у шахт единая система вентиляции.