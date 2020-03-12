В Экспертном институте социальных исследований прокомментировали поправки в Конституцию

Как изменится система российской власти, в том числе законодательной, после того, как поправки в Конституцию вступят в силу? Эту тему обсуждали на круглом столе в Экспертном институте социальных исследований.

В частности, эксперты предположили, почему изменения основного закона не предусматривают перехода к парламентской республике.

"Что касается контуров конституционной реформы, изменений в Конституцию. Я думаю, что какого-то готового варианта действительно не было, тестировались разные сценарии. И вариант с парламентской моделью действительно был отвергнут практически сразу, — приводит телеканал "Россия 24" мнение Евгения Минченко, президента коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг". — Более того, мы с коллегами по центру исследований элиты МГИМО проанализировали все постсоветские транзиты. И оказалось, что нигде в постсоветских странах, где реализовывался проект перехода к парламентской республике, это ничем хорошим для инициаторов этой модели не заканчивалось. Везде это заканчивалось или переворотом, или проигрышем на выборах и так далее".

"Есть западные коллеги, которые испугались того, что тот порядок управления, тот строй, те достижения, которые у нас сегодня есть, будут сохраняться еще на довольно приличный срок, — отметил другой эксперт, Манойло Андрей, профессор факультета политологии МГУ. — И испугались того, что сегодня, в том числе благодаря конституционной реформе и внесении поправок, создается правовые механизмы, которые позволят сохранить этот вектор развития, по которому движется наша страна".