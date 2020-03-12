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12 марта 202001:30 Арсений Молчанов

Владимир Путин провел встречу с крупными венчурными инвесторами

Владимир Путин провел встречу с крупными венчурными инвесторами

Граждане России не должны почувствовать негативных последствий нынешней турбулентности в мировой экономике. Оградить их — задача правительства и Центробанка. Необходимые ресурсы для этого есть. Такие заявления Владимир Путин сделал на встрече с инвесторами. Им он пообещал, что власти обеспечат безопасность капиталовложений и минимизируют риски. Какими проблемами с президентом поделились участники встречи?

Венчурных предпринимателей на встречу с президентом приехало немного — шесть человек. Но капитализация их фондов и компаний — на десятки миллиардов рублей. Среди участников — основатель "Яндекса" Аркадий Волож, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, ученый и инвестор Александр Галицкий. Владимир Путин в самом начале заговорил о насущном: турбулентности на мировых рынках.

Беспокойства инвесторов — также в центре внимания правительства. Михаил Мишустин — по правую руку от президента. Он пообещал, что в четверг, 12 марта, рассмотрят законопроект о защите капиталовложений. Он гарантирует долгосрочным инвесторам сохранность активов. Кризис, добавил Мишустин, это еще и возможность создать что-то новое и технологичное. Премьер-министр ведь и сам возглавлял крупный инвестиционный фонд.

Глава "Яндекса" Аркадий Волож заметил, что конкуренция уже переместилась из категории "кто лучше сделает" в категорию "где лучше регулирование". Например, тестировать беспилотные автомобили приходится в американских, а не российских городах. Отечественное законодательство к этому еще не готово. Зато частные инвесторы смогут участвовать в проектах, где создание инфраструктуры профинансирует новый фонд на 600 миллиардов рублей. О его создании рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

А управляющий партнер Almaz Capital Александр Галицкий предложил Путину создать "фонд фондов", который бы инвестировал в высокотехнологичные стартапы. Вопрос – удастся ли уговорить крупные госкомпании создать такую структуру. Но, по словам Путина, идея Галицкого может быть интересной.

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