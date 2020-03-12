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Валютные колебания 49 минут назад

12 марта 202003:15 Юлия Макарова

От техники до лекарств: названы товары, которым слабый рубль перепишет ценники

Инфляция может ускориться, но рисков спада экономики России пока нет. Как заявил сегодня первый вице-премьер России Андрей Белоусов, на рынках сейчас отскок — то есть восстановление, и идет оно в предсказуемом коридоре. Тем не менее, он не исключил, что некоторые товары действительно подорожают.

"Подростковый период" для цен. Цены на бытовую технику и лекарства могут пойти вверх, но правительство не допустит подорожания жизненно важных препаратов. Фатальных угроз нет, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Бюджетные обязательства, несмотря ни на что, исполнят — это уже обещания Антона Силуанова. Министерство финансов готово к нефтяным потрясениям и к тому, чтобы распечатать Фонд национального благосостояния. Рецессии ведомство не предвидит.

Тем не менее, лекарства — в зоне риска. Доля импортных препаратов на отечественном рынке — почти 40 процентов, если считать в упаковках. В денежном выражении — почти 70 процентов. Цены могут вырасти не только из-за снижения курса рубля, но и из-за нарушения поставок из Китая. А именно оттуда в Россию поставляют 70 процентов фармсубстанций для производства лекарств.

Еще одна причина удорожания лекарств — введение маркировки. "Основную массу субстанций мы закупаем за рубежом, — поясняет Виктор Дмитриев, генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей. — А субстанции в себестоимости составляют до 80 процентов. Соответственно, если курсовая разница останется такой же высокой, как сегодня, то себестоимость возрастет".

Квартиры тоже могут вырасти в цене. В 2014 году, когда курс рубля резко снизился, индекс стоимости жилья в Москве вырос на 13 процентов. Сейчас прогнозы аналитиков рынка такие: повышение будет от 3 до 20 процентов. До трети себестоимости проектов составляют валютные расходы: инженерное оборудование, лифты, стекло, фасады.

Годовая инфляция на этом фоне ускорится. И если в феврале цены росли на 2,3 процента, и по итогам года ожидали трехпроцентное увеличение, то сейчас уже заговорили о том, что инфляция по итогам года составит 4,5 процента. Тогда Центробанк может ужесточить денежно-кредитную политику. Вслед за ним банки поднимут ставки. Но пока они наблюдают.

Несмотря на череду кризисов, иностранные инвесторы высоко оценили действия ЦБ и правительства. Они продолжают вкладывать деньги в российскую экономику, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. РФПИ запускает инфраструктурный фонд объемом до 600 миллиардов рублей, который будет заниматься низкорентабельными проектами.

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