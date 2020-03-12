Дмитрий Козак: Украина и Донбасс могут обменяться пленными до конца марта

Киев и Донбасс до конца марта могут принять решение об обмене пленными, а в течение ближайшей недели планируют определить новые участки для разведения сил на линии соприкосновения. Об этом по итогам заседания контактной группы в Минске сообщил заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак.

Также, по его словам, есть предварительная договоренность о новом механизме урегулирования, который предполагает создание переговорной площадки с участием стран "нормандского формата" и сторон конфликта, передает телеканал "Россия 24".