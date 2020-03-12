В Москве прошел круглый стол театров малых городов России

В Москве в рамках фестиваля "Золотая маска" прошел круглый стол театров малых городов. Обсудили актуальные для российских театров проблемы — например, как взаимодействовать со спонсорами или как работать с юным зрителем. В дискуссии приняли участие представители 35 российских городов.

Фестиваль проходит уже в 26-й раз. До середины апреля у зрителей есть возможность оценить спектакли конкурсной и внеконкурсной программы. А сама церемония вручения премии пройдет 15 апреля в парке "Зарядье".