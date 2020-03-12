В Москве вручили премию "Призвание" ветеранам кино и театра

В Москве вручили премию "Признание". Ее получают деятели кино и театра — не только артисты, но и костюмеры, гримеры, а также другие люди, без которых не возможен ни один фильм или спектакль. Все лауреаты отдали своей профессии больше 40 лет. Церемония прошла на прогулочном корабле.

По речным волнам на теплоходе, имя которого – искусство, отправляется в буквальном смысле заслуженная команда театра и кино. На борту ветераны профессии — актеры, костюмеры, гримеры, режиссеры — сегодня отыграют заключительную сцену – "Признание".

Именно так называется премия за многолетний труд. Заслуженные и любимые со всей страны, виртуозы профессии, сегодня лауреаты. На сцене — десятки лет. Прошли творческий путь длиной в жизнь.

"Когда немцы узнавали, что я schauspieler (по-немецки это "артист"), у них было немного другое отношение ко мне", — вспоминает народный артист РФ Николай Лебедев.

Ветеран Великой Отечественной, ветеран театра. Ему уже 99. Прошел всю войну, видел ее буквально без грима. Был контужен, ранен, взят в плен. Шесть концлагерей, три побега. После Победы лечился искусством уже на сцене. Его не приняли в МХАТ. И он стал звездой Театра имени Моссовета. Артист со стажем зрительской любви вот уже 70 лет.

Один спектакль, две роли — его формула успеха. Актер широкого диапазона. Ставропольский театр оперетты — творческий дом. В репертуаре — десятки спектаклей на сцене. Сейчас он ассистент режиссера — создает магию за кулисами.

"Мы сейчас восстанавливаем спектакль My Fair Lady, и там приходится играть Дулиттла. Но я сейчас ввожу в этот спектакль нового актера. Потому что сам — уже всё, хватит", — говорит заслуженный артист РФ Виктор Гусаков.

Они сошли с театральных помостов, но не остались забыты. На церемонии вручения — артисты из Тюмени, Пятигорска, Саратова, Владивостока. Развитие культуры в масштабах страны — их призвание, за которое сегодня — главная награда — внимание.

"На самом деле у нас вон какая география. Сначала было 2 тысячи человек в картотеке только в Москве. Потом появились ветераны Санкт-Петербурга, Саратова. Сейчас уже 65 городов", — объясняет соучредитель фонда "Артист" Евгений Миронов.

Среди лауреатов — костюмеры, гримеры, бойцы так называемого тыла театра и кино, работники телевидения и радио. Вера Малышева — буквально синоним "Юности". На советской радиостанции она проработала десятки лет. Видела полеты в космос, парады, смену вождей.

"Судьба мне дала такую работу, что дня не было, чтобы я ее не любила и не хотела сегодня идти на работу. Это самое главное — когда человек идет на работу с радостью, с удовольствием", — рассказывает режиссер-постановщик на радио Вера Малышева.

Кажется, вот он — главный и вечный секрет успеха.