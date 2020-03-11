  • USD
    71.472
  • EUR
    81.0207
  • IMOEX
    2492.88
  • RTSI
    1086.18
  • DJA
    7720.97
  • NASDAQ
    7948.85
  • BRENT
    35.84
  • ГАЗПРОМ
    172.03
  • Газпрнефть
    317.75
  • Роснефть
    314.05
  • АЛРОСА
    69.42
  • Сбербанк
    194.53
11 марта 202023:59

Крах сланцевой нефтедобычи в США приведет к росту цен на нефть

Global Look Press

Объемы добычи сланцевой нефти, которые в последние годы активно расли, будут снижаться, что станет прямым следствием саудовско-российской ценовой войны.

Saudi Aramco заявила, что увеличит добычу нефти до 12,3 млн баррелей в день в апреле — шокирующее ужесточение войны за долю рынка. Считается, что этот уровень производства превосходит объемы, которые Aramco может производить на устойчивой основе. Другими словами, Саудовская Аравия изо всех сил пытается наводнить рынок нефтью.

Кроме того, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман не проявил интереса к встрече с Россией в ближайшее время. «Не вижу смысла в проведении собраний в мае-июне, которые лишний раз подчеркнули бы нашу неспособность проявить внимание к тому, что нужно сделать в подобном кризисе, и принять необходимые меры», — сказал принц Абдулазиз.

По данным Energy Intelligence, Саудовская Аравия разрабатывает сценарии, при которых нефть упадет до $12–20 за баррель. Она даже готова рассмотреть экстремальный сценарий, при котором нефть упадет ниже $10.

Россия заявляет, что может выдержать ценовую войну при цене $25 до $30 за баррель в течение 6-10 лет. Ни одна из сторон не готова сдвинуться с мертвой точки.

«Понедельник станет одним из самых тяжелых рыночных дней в истории энергетического сектора. Станет ли он днем капитуляции? Судя по всему, да», — пишет Raymond James.

В результате непосредственной жертвой станет американская сланцевая нефтедобыча. «Нефть должна достигнуть минимума, тогда производители начнут закрывать скважины, что и было 4 года назад», — добавил инвестиционный банк.

Реакция была быстрой. В начале недели, с падением цен на акции, выросло количество сланцевых компаний, объявляющих о сокращении бюджета. Diamondback Energy и Parsley Energy объявили о планах по сокращению расходов и снижению активности в бурении.

Канадская нефтяная компания Cenovus Energy сократила капиталовложения в 2020 году на 32%, а прогноз по добыче — на 5%. Ovintiv отметила, что сократит расходы, и попыталась убедить инвесторов в том, что у нее достаточно ликвидности. Marathon Oil сократила расходы на $500 млн.

Даже компания Chevron признала, что может сократить расходы, и это всего через несколько дней после того, как она обнародовала цели по свободному денежному потоку в течение следующих 5 лет. Chevron стала первой нефтяной компанией, которая предложила сократить расходы, нефтяной гигант заявил, что ему нужна цена $55 за баррель, чтобы покрыть свои расходы и выплаты акционерам.

При таких ценах ни одна действующая сланцевая скважина не сможет принести прибыль. Rystad Energy заявляет, что лишь у нескольких компаний цена безубыточности ниже нынешних цен на нефть. Фризо Лафри из Oil Well Partners LLC сообщил, что цена безубыточности на Пермском месторождении должна составить $68 за баррель, если инвесторам нужна прибыль в течение 24 месяцев. Сегодня цены составляют половину от этого уровня.

Сочетание пандемии коронавируса и ценовой войны в Саудовской Аравии может нанести сокрушительный удар по американским сланцевым компаниям.

Но перспективы влияния на производство различны. JBC Energy заявила, что «предпочитает более осторожный призыв к сокращению поставок в США». Также компания добавила, что может пройти несколько месяцев до начала сокращения производства.

Но другие предвидят немедленное снижение. «Естественно ожидать снижения сланцевой нефтедобычи на 1-2 млн баррелей в день по сравнению с текущей общей добычей нефти в США на 13,1 млн баррелей в день. Заключение сделки между Россией и ОПЕК в последнюю минуту до окончания текущего сокращения в конце марта 2020 года очень маловероятно. Россия твердо решила, что пора выдернуть коврик из-под ног производителей сланцевой нефти, поэтому сейчас настало время второй перезагрузки сланцевой нефтедобычи», — заявил Бьярне Шилдроп, главный аналитик по сырьевым товарам в SEB.

Сейчас

00:50

Участники минских переговоров впервые подписали итоговый протокол

00:39

Доллар вырос до 73 рублей на фоне объявления ВОЗ о пандемии

23:27

По базе США в Ираке нанесен ракетный удар

22:05

Чемпионат мира по фигурному катанию отменен из-за коронавируса

20:30

В России выявлено 8 новых случаев заражения коронавирусом

20:20

РПЛ ограничила число зрителей на матчах в Москве до пяти тысяч человек

19:50

Бывший замглавы ФСИН приговорен к 9 годам колонии

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

В России создан оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса

В России создан оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса

1 час назад
По базе США в Ираке нанесен ракетный удар

По базе США в Ираке нанесен ракетный удар

2 часа назад
Доллар вырос до 73 рублей на фоне объявления ВОЗ о пандемии

Доллар вырос до 73 рублей на фоне объявления ВОЗ о пандемии

1 час назад
Дмитрий Козак: Украина и Донбасс могут обменяться пленными до конца марта

Дмитрий Козак: Украина и Донбасс могут обменяться пленными до конца марта

57 минут назад
Чемпионат мира по фигурному катанию отменен из-за коронавируса

Чемпионат мира по фигурному катанию отменен из-за коронавируса

2 часа назад
Пандемии в истории человечества. Справка

Пандемии в истории человечества. Справка

1 час назад
Из-за коронавируса в Великую субботу Благодатный огонь может сойти в пустом храме

Из-за коронавируса в Великую субботу Благодатный огонь может сойти в пустом храме

4 часа назад
Мировую экономику штормит и лихорадит: Россия готова использовать окно возможностей

Мировую экономику штормит и лихорадит: Россия готова использовать окно возможностей

5 часов назад
Кого и зачем убивала "Сеть": генетическая экспертиза подтвердила страшные предположения

Кого и зачем убивала "Сеть": генетическая экспертиза подтвердила страшные предположения

3 часа назад
Госдума и Совфед одобрили поправки в Конституцию РФ

Госдума и Совфед одобрили поправки в Конституцию РФ

4 часа назад
Браконьеры убили последнюю самку белого жирафа и ее детеныша

Браконьеры убили последнюю самку белого жирафа и ее детеныша

5 часов назад
РПЛ ограничила число зрителей на матчах в Москве до пяти тысяч человек

РПЛ ограничила число зрителей на матчах в Москве до пяти тысяч человек

5 часов назад
Харви Вайнштейн приговорен к 23 годам тюрьмы

Харви Вайнштейн приговорен к 23 годам тюрьмы

7 часов назад
Бывший замглавы ФСИН приговорен к 9 годам колонии

Бывший замглавы ФСИН приговорен к 9 годам колонии

5 часов назад
Сломанные судьбы вебкам-моделей: расследование "Прямого эфира"

Сломанные судьбы вебкам-моделей: расследование "Прямого эфира"

7 часов назад
Из двух шахт в Коми эвакуируют 242 горняков в связи с задымлением

Из двух шахт в Коми эвакуируют 242 горняков в связи с задымлением

2 часа назад
200 жертв за сутки: смертность от коронавируса в Италии выросла на 31 процент

200 жертв за сутки: смертность от коронавируса в Италии выросла на 31 процент

4 часа назад
"Найдена. Погибла". Тело пропавшей в Тамбовской области девочки было закопано в лесу

"Найдена. Погибла". Тело пропавшей в Тамбовской области девочки было закопано в лесу

6 часов назад
Доктор Мясников назвал два вопроса для определения депрессии

Доктор Мясников назвал два вопроса для определения депрессии

10 часов назад
ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире

ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире

5 часов назад
Субмарины пробивают лед более 60 лет. Адмирал оценил всплытие USS Toledo в Арктике

Субмарины пробивают лед более 60 лет. Адмирал оценил всплытие USS Toledo в Арктике

8 часов назад
Премьера фильма "Зулейха открывает глаза" пройдет в "Октябре"

Премьера фильма "Зулейха открывает глаза" пройдет в "Октябре"

6 часов назад
Мария Аронова о фильме "Лёд 2": основа всего – любовь

Мария Аронова о фильме "Лёд 2": основа всего – любовь

15 часов назад
Нужна помощь: Даниле Васильеву требуется дыхательное оборудование и лечебное питание

Нужна помощь: Даниле Васильеву требуется дыхательное оборудование и лечебное питание

16 часов назад
"Было так высоко, что захватывало дух": актриса рассказала о съемках "Невесты комдива"

"Было так высоко, что захватывало дух": актриса рассказала о съемках "Невесты комдива"

10.03.2020 17:55
Советы эксперта: как помочь ребенку не заболеть

Советы эксперта: как помочь ребенку не заболеть

02.03.2020 15:23
В Экспертном институте социальных исследований прокомментировали поправки в Конституцию

В Экспертном институте социальных исследований прокомментировали поправки в Конституцию

40 минут назад
Минобороны подтвердило гибель военнослужащего в Сирии

Минобороны подтвердило гибель военнослужащего в Сирии

3 часа назад
Дубль Кокорина помог "Сочи" разгромить "Оренбург" в чемпионате России

Дубль Кокорина помог "Сочи" разгромить "Оренбург" в чемпионате России

4 часа назад
В России выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусом

В России выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусом

5 часов назад
ФСБ задержала в Крыму участников террористической группировки

ФСБ задержала в Крыму участников террористической группировки

6 часов назад
Курс американской валюты на Московской бирже превысил 72 рубля

Курс американской валюты на Московской бирже превысил 72 рубля

6 часов назад
Временный госпиталь в Ухане закрылся. Выписаны последние пациенты

Временный госпиталь в Ухане закрылся. Выписаны последние пациенты

6 часов назад
Доля небезопасной медицинской электроники резко выросла

Доля небезопасной медицинской электроники резко выросла

7 часов назад
"Аэрофлот" закроет большинство рейсов в Италию, Испанию, Францию и Германию

"Аэрофлот" закроет большинство рейсов в Италию, Испанию, Францию и Германию

7 часов назад
"Братья Дизель" оштрафованы почти на 1 млн долларов за грязный выхлоп

"Братья Дизель" оштрафованы почти на 1 млн долларов за грязный выхлоп

7 часов назад
ОПЕК снова сократила прогноз роста мирового спроса на нефть

ОПЕК снова сократила прогноз роста мирового спроса на нефть

7 часов назад
На Киевском направлении заработали две станции будущего МЦД-4

На Киевском направлении заработали две станции будущего МЦД-4

7 часов назад
Подсчитано, за какое время россияне могут накопить на автомобиль

Подсчитано, за какое время россияне могут накопить на автомобиль

8 часов назад
Названы уловки, позволяющие обмануть детектор лжи

Названы уловки, позволяющие обмануть детектор лжи

8 часов назад
"Нужно соображать!": пассажирка засыпала оскорблениями "вшивого" таксиста

"Нужно соображать!": пассажирка засыпала оскорблениями "вшивого" таксиста

8 часов назад
Сидеть на корточках полезнее, чем на стуле

Сидеть на корточках полезнее, чем на стуле

9 часов назад
В Подмосковье рессора от грузовика прилетела в лобовое стекло "Соляриса"

В Подмосковье рессора от грузовика прилетела в лобовое стекло "Соляриса"

10 часов назад
Похитившие 200 тысяч евро из дома вице-губернатора Ямала налетчики попали на видео

Похитившие 200 тысяч евро из дома вице-губернатора Ямала налетчики попали на видео

10 часов назад
Московский автосалон-2020 оказался под угрозой отмены

Московский автосалон-2020 оказался под угрозой отмены

10 часов назад
Верный "бабник": Олег Алмазов рассказал, что отбил свою женщину у бандита

Верный "бабник": Олег Алмазов рассказал, что отбил свою женщину у бандита

10 часов назад
Нефтяные джаз, хард-рок и симфония

Нефтяные джаз, хард-рок и симфония

11 часов назад
Обзор смартфона Samsung Galaxy A51: на смену бестселлеру

Обзор смартфона Samsung Galaxy A51: на смену бестселлеру

11 часов назад
Российский авторынок вышел на четвертое место в Европе

Российский авторынок вышел на четвертое место в Европе

11 часов назад
Таиланд все-таки пустит россиян без визы

Таиланд все-таки пустит россиян без визы

12 часов назад
Лена и Тамара из Винницы расписались на фреске Рафаэля

Лена и Тамара из Винницы расписались на фреске Рафаэля

14 часов назад
Волка размером с человека застрелили близ башкирского села

Волка размером с человека застрелили близ башкирского села

15 часов назад
"Портрет семейной драмы". Расследование Эдуарда Петрова смотрите в выходные

"Портрет семейной драмы". Расследование Эдуарда Петрова смотрите в выходные

10.03.2020 17:27
Сибирский русский народный хор и ансамбль танца "Ингушетия" представят совместную программу в Доме музыки

Сибирский русский народный хор и ансамбль танца "Ингушетия" представят совместную программу в Доме музыки

10.03.2020 15:28

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку