Крах сланцевой нефтедобычи в США приведет к росту цен на нефть

Объемы добычи сланцевой нефти, которые в последние годы активно расли, будут снижаться, что станет прямым следствием саудовско-российской ценовой войны.

Saudi Aramco заявила, что увеличит добычу нефти до 12,3 млн баррелей в день в апреле — шокирующее ужесточение войны за долю рынка. Считается, что этот уровень производства превосходит объемы, которые Aramco может производить на устойчивой основе. Другими словами, Саудовская Аравия изо всех сил пытается наводнить рынок нефтью.

Кроме того, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман не проявил интереса к встрече с Россией в ближайшее время. «Не вижу смысла в проведении собраний в мае-июне, которые лишний раз подчеркнули бы нашу неспособность проявить внимание к тому, что нужно сделать в подобном кризисе, и принять необходимые меры», — сказал принц Абдулазиз.

По данным Energy Intelligence, Саудовская Аравия разрабатывает сценарии, при которых нефть упадет до $12–20 за баррель. Она даже готова рассмотреть экстремальный сценарий, при котором нефть упадет ниже $10.

Россия заявляет, что может выдержать ценовую войну при цене $25 до $30 за баррель в течение 6-10 лет. Ни одна из сторон не готова сдвинуться с мертвой точки.

«Понедельник станет одним из самых тяжелых рыночных дней в истории энергетического сектора. Станет ли он днем капитуляции? Судя по всему, да», — пишет Raymond James.

В результате непосредственной жертвой станет американская сланцевая нефтедобыча. «Нефть должна достигнуть минимума, тогда производители начнут закрывать скважины, что и было 4 года назад», — добавил инвестиционный банк.

Реакция была быстрой. В начале недели, с падением цен на акции, выросло количество сланцевых компаний, объявляющих о сокращении бюджета. Diamondback Energy и Parsley Energy объявили о планах по сокращению расходов и снижению активности в бурении.

Канадская нефтяная компания Cenovus Energy сократила капиталовложения в 2020 году на 32%, а прогноз по добыче — на 5%. Ovintiv отметила, что сократит расходы, и попыталась убедить инвесторов в том, что у нее достаточно ликвидности. Marathon Oil сократила расходы на $500 млн.

Даже компания Chevron признала, что может сократить расходы, и это всего через несколько дней после того, как она обнародовала цели по свободному денежному потоку в течение следующих 5 лет. Chevron стала первой нефтяной компанией, которая предложила сократить расходы, нефтяной гигант заявил, что ему нужна цена $55 за баррель, чтобы покрыть свои расходы и выплаты акционерам.

При таких ценах ни одна действующая сланцевая скважина не сможет принести прибыль. Rystad Energy заявляет, что лишь у нескольких компаний цена безубыточности ниже нынешних цен на нефть. Фризо Лафри из Oil Well Partners LLC сообщил, что цена безубыточности на Пермском месторождении должна составить $68 за баррель, если инвесторам нужна прибыль в течение 24 месяцев. Сегодня цены составляют половину от этого уровня.

Сочетание пандемии коронавируса и ценовой войны в Саудовской Аравии может нанести сокрушительный удар по американским сланцевым компаниям.

Но перспективы влияния на производство различны. JBC Energy заявила, что «предпочитает более осторожный призыв к сокращению поставок в США». Также компания добавила, что может пройти несколько месяцев до начала сокращения производства.

Но другие предвидят немедленное снижение. «Естественно ожидать снижения сланцевой нефтедобычи на 1-2 млн баррелей в день по сравнению с текущей общей добычей нефти в США на 13,1 млн баррелей в день. Заключение сделки между Россией и ОПЕК в последнюю минуту до окончания текущего сокращения в конце марта 2020 года очень маловероятно. Россия твердо решила, что пора выдернуть коврик из-под ног производителей сланцевой нефти, поэтому сейчас настало время второй перезагрузки сланцевой нефтедобычи», — заявил Бьярне Шилдроп, главный аналитик по сырьевым товарам в SEB.