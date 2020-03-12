Татьяна Тарасова: нужно уважительно отнестись к решению отменить чемпионат мира

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) отменить предстоящий чемпионат мира из-за распространения коронавируса COVID-19.

Мировое первенство должно было пройти в канадском городе Монреаль с 18 по 21 марта 2020 года.

"Я не тот человек, который принимает такие решения, но если оно принято, то надо его выполнять, – приводит слова Тарасовой Sport24.ru. – Весь мир так решил, нужно уважительно к этому относиться. У Канады нет этого вируса, и они его не хотят, точнее, только семь человек заболело".

Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Вскоре вирус распространился по всему миру, сейчас он зарегистрирован в 114 странах. Заболевших при этом уже порядка 119 тысяч человек, из которых более 4290 скончались.