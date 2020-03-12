Участники минских переговоров впервые подписали итоговый протокол

Контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе, заседавшая в Минске, впервые подписала итоговый протокол встречи. Документ, в котором закреплены обязательства сторон, передает в секретариат ОБСЕ, рассказал представитель ЛНР Родион Мирошник.

Протокол содержит перечень обязательств Киева и самопровозглашенных республик Донбасса. Они должны быть реализованы в определенные сроки, уточняет РИА Новости. Данные обязательства касаются выработки компромиссных решений по участкам разведения сил, обмена пленными, создания консультативного совета по политическим вопросам, рассказал Мирошник.

Ранее замруководителя администрации президента Дмитрий Козак сообщил, что Киев и Донбасс могут принять решение об обмене пленными до конца марта.