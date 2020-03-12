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Тема:

Коронавирус 9 минут назад

12 марта 202001:54

В охваченной эпидемией Италии прекращена практически вся торговля

В охваченной эпидемией Италии прекращена практически вся торговля

В Италии для предотвращения распространения коронавируса COVID-19 прекращается вся торговля, кроме продуктовых магазинов и аптек. Об этом объявил премьер-министр Джузеппе Конте. Выступление транслировалось по телевидению и в соцсетях, передает телеканал "Россия 24".

"Закрываются магазины, бары, пабы, рестораны, — объявил Конте. — Однако сохраняется возможность доставки на дом. Также закрываются парикмахерские, салоны красоты и все организации, которые не могут обеспечить безопасную дистанцию между посетителями".

Общее число инфицированных новым коронавирусом в Италии достигло 10590. При этом 827 человек умерли. Жителей призывают лишний раз не выходить на улицы. Школы и университеты закрыты на карантин, не работают театры, кинотеатры, музеи. Все массовые мероприятия, в том числе спортивные, запрещены.

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