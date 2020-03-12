12 марта 202001:00

"Пари Сен-Жермен" вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв "Боруссию"

EPA

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов французский "Пари Сен-Жермен" на поле домашнего стадиона "Парк де Пренс" в Париже обыграл немецкую "Боруссию" из Дортмунда со счетом 2:0.

Из-за распространения коронавируса COVID-19 встреча прошла без зрителей.

У победителей голами отметились бразильский нападающий Неймар и испанский защитник Хуан Бернат, забившие мячи в первом тайме – на 28-й и 45-й минутах соответственно.

Первая игра завершилась победой "Боруссии" со счетом 2:1. Таким образом, по сумме двух матчей парижане (3:2) вышли в четвертьфинал турнира. Своего следующего соперника подопечные Томаса Тухеля узнают в пятницу, 20 марта, в результате жеребьевки.

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