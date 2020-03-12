Конгресс ограничил полномочия Трампа в использовании вооруженных сил против Ирана

Палата представителей конгресса США одобрила резолюцию, которая ограничивает полномочия президента Трампа в вопросе использования вооруженных сил против Ирана. Ранее инициативу уже утвердил сенат.

Теперь резолюция отправляется на стол главы государства, передает телеканал "Россия 24". Трамп намерен наложить на нее вето, сообщил Белый дом. Преодолеть президентское вето демократы едва ли смогут: в верхней палате конгресса у них недостаточно голосов.