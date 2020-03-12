"Ливерпуль" вылетел из Лиги чемпионов, проиграв дома "Атлетико"

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" на поле домашнего стадиона "Энфилд" в дополнительное время проиграл испанскому "Атлетико" из Мадрида – 2:3.

У победителей дубль оформил Маркос Льоренте (97-я, 105+1-я минуты) и единожды отличился Альваро Мората (120+1), а у хозяев поля мячи забили Жоржиньо Вейналдум (43) и Роберто Фирмино (94).

Первая игра завершилась победой мадридцев с минимальным счетом 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч "Атлетико" (4:2) вышел в четвертьфинал турнира. Своего следующего соперника подопечные Диего Симеоне узнают в пятницу, 20 марта, в результате жеребьевки.

Напомним, "Ливерпуль" – действующий победитель Лиги чемпионов, в финале турнира сезона-2018/2019 команда Юргена Клопа в Мадриде обыграла лондонский "Тоттенхэм Хотспур" – 2:0.